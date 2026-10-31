توقیف خودرو و قایق حامل بیش از ۲ تن ماهی در دیر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم جواد حیدری عصر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در جریان گشت ساحلی مأموران پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان دیر، تخلیه محموله ماهی سارم از یک فروند قایق به داخل یک دستگاه خودروی ایسوزو مشاهده شد که بلافاصله با هماهنگی عوامل دریابانی، اقدامات قانونی برای توقیف قایق و خودرو در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر افزود: با اخذ دستور قضایی، خودروی مذکور به همراه محموله آبزیان به پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان دیر منتقل شد و با حضور ناظر و کارشناس شیلات، مراحل تخلیه و توزین محموله انجام گرفت.

وی گفت: در مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم ماهی سارم کشف و جهت طی مراحل قانونی به مزایده گذاشته و به ارزش ۸۸۶ میلیون ریال به فروش رسید.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر در پایان تأکید کرد: خودروی ایسوزو و یک فروند قایق برابر دستور مقام قضایی توقیف شده و برخورد قانونی با تخلفات صیادی و هرگونه اخلال در اجرای مأموریت‌های حفاظتی با جدیت ادامه خواهد داشت.