آزمایشگاه دامپزشکی شرق کشور تکمیل نشد؛ ۱۵ سال انتظار در ایستگاه اعتبار

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: تشخیص به‌موقع بیماری‌های دامی، شناسایی عوامل بیماری‌زا و پیشگیری از انتقال بیماری‌های مشترک انسان و دام، از حلقه‌های مهم تأمین امنیت غذایی و سلامت جامعه است؛ مأموریتی که آزمایشگاه‌های تخصصی دامپزشکی در تحقق آن نقش محوری دارند.

در همین راستا، پروژه احداث آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی شرق کشور در خراسان جنوبی که سال ۱۳۹۰ کلنگ‌زنی شده، اکنون با گذشت بیش از ۱۵ سال به پیشرفت فیزیکی حدود ۹۲ درصد رسیده و تکمیل آن همچنان در انتظار تأمین اعتبار است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی ۱۹ مردادماه امسال در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت این پروژه گفت: «آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی شرق کشور با پیشرفت فیزیکی حدود ۹۱ تا ۹۲ درصد در آستانه تکمیل قرار دارد و برای تکمیل و تجهیز این پروژه با توجه به شرایط کشور، حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.»

با توجه به اهمیت این زیرساخت در تشخیص و کنترل بیماری‌های دامی و نقش آن در حفظ سلامت فرآورده‌های خام دامی، موضوع تکمیل آزمایشگاه مرجع دامپزشکی شرق کشور را در گفتگو با مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی پیگیری کردیم.

وی در این گفتگو ضمن تشریح وظایف و مأموریت‌های گسترده دامپزشکی در زنجیره تأمین سلامت غذایی، از نظارت بر تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی تا مقابله با بیماری‌های مشترک و تهدیدهای زیستی سخن گفت.

دامپزشکی خراسان جنوبی بر زنجیره تولید تا عرضه فرآورده‌های خام دامی نظارت دارد

محمد مهدی احمدی با اشاره به نقش دامپزشکی در تأمین سلامت جامعه و امنیت غذایی اظهار کرد: نظارت بر فرآورده‌های خام دامی در تمام مراحل تولید، قطعه‌بندی، بسته‌بندی و حمل‌ونقل تا مراکز عرضه، حتی در استان‌های دیگر، بر عهده سازمان دامپزشکی است.

وی افزود: نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای، قصابی‌ها، تخم‌مرغ‌فروشی‌ها، قنادی‌ها و سایر مراکزی که فرآورده‌های خام دامی عرضه می‌کنند نیز در حیطه وظایف دامپزشکی قرار دارد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به مسئولیت این سازمان در حوزه واردات و صادرات محصولات دامی بیان کرد: نظارت‌های قرنطینه‌ای در زمینه واردات و صادرات انواع دام، فرآورده‌های دامی، گوشت، نهاده‌های دامی، دارو و واکسن بر عهده دامپزشکی است و در بخش صادرات لبنیات نیز صدور گواهی صادراتی بر عهده این سازمان قرار دارد.

احمدی ادامه داد: نظارت بر داروخانه‌ها، مراکز مایه‌کوبی، کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی و همچنین مراکز جمع‌آوری شیر خام از دیگر وظایف این مجموعه است.

وی با بیان اینکه نظارت دامپزشکی بر فرآورده‌ها تا زمانی که به‌صورت خام هستند ادامه دارد، گفت: نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های مرتبط با سلامت دام و فرآورده‌های دامی، از جمله نمونه‌گیری از سطوح و دست کارکنان برای شناسایی آلودگی‌ها و عوامل بیماری‌زا نیز در آزمایشگاه‌های دامپزشکی انجام می‌شود.

دامپزشکی از ارکان اصلی پدافند غیرعامل است

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به نقش این مجموعه در پدافند غیرعامل و مقابله با تهدیدهای زیستی اظهار کرد: دامپزشکی در پیشگیری از تهدیدهای بیولوژیک و مقابله با حملات میکروبی عمدی و غیرعمدی نقش اساسی دارد.

وی کنترل بیماری‌هایی مانند شاربن، تب برفکی و آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان را از جمله اقدامات دامپزشکی در این زمینه دانست و افزود: با توجه به شناسایی انواع بیماری مشترک میان انسان و دام، اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی در حفاظت از سلامت جامعه و سرمایه‌های دامی اهمیت ویژه‌ای دارد.

احمدی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع دامپزشکی در شرق کشور خبر داد و گفت: در صورت تصویب و ابلاغ اعتبارات مورد نیاز، تلاش می‌کنیم این آزمایشگاه را به مرحله اجرا برسانیم.

ضرورت توجه مردم به مهر و برچسب نظارت دامپزشکی

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در نظارت بر سلامت فرآورده‌های خام دامی بیان کرد: همان‌طور که مردم هنگام خرید محصولات غذایی به نشان سیب سلامت و علامت استاندارد توجه می‌کنند، لازم است هنگام خرید گوشت و سایر فرآورده‌های خام دامی نیز به نشان‌های نظارتی دامپزشکی دقت داشته باشند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: فرآورده‌هایی که از چرخه نظارت دامپزشکی عبور می‌کنند، دارای تگ یا مهر نظارتی هستند و محصولات بسته‌بندی‌شده نیز باید پروانه بهره‌برداری، کد IVC، پروانه ساخت و مشخصات معتبر داشته باشند.

احمدی با اشاره به تفاوت عرضه آبزیان گفت: آبزیان نیز باید در محل عرضه دارای مجوز معتبر باشند که مبدأ، تاریخ ورود و مدت اعتبار آن مشخص باشد.

وی از مردم خواست هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی به بسته‌بندی، مهر و برچسب نظارتی و تاریخ اعتبار محصول توجه کنند و افزود: عرضه محصولات با قیمت پایین و بدون شرایط و مشخصات نظارتی می‌تواند نشانه تأمین آن‌ها از خارج چرخه نظارت باشد.

اجرای طرح پایلوت مقابله با هاری در بیرجند

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌های پیشگیری از بیماری‌های دامی اظهار کرد: طرح پایلوت مقابله با هاری در استان و شهرستان بیرجند که به‌عنوان یکی از شهرهای پایلوت کشوری انتخاب شده است، به دلیل نقص جزئی در تأمین یکی از اقلام مورد نیاز تاکنون اجرایی نشده و پیش‌بینی می‌شود این مشکل طی چند روز آینده برطرف شود.

وی با تأکید بر آمادگی دامپزشکی برای مقابله با بیماری‌های دامی افزود: در حال حاضر از نظر تأمین واکسن کمبودی نداریم و برای مقابله با بیماری‌هایی مانند هاری، آبله، بروسلوز، شاربن، لپتوسپیروز و لمپی‌اسکین و همچنین بیماری‌های طیور و آبزیان آمادگی لازم وجود دارد.

احمدی همکاری دامداران و بهره‌برداران را یکی از الزامات اجرای برنامه‌های واکسیناسیون دانست و گفت: برای تأمین سلامت دام و پیشگیری از بیماری‌ها، همکاری متقابل مردم ضروری است و انتظار داریم هنگام مراجعه گروه‌های دامپزشکی برای واکسیناسیون، همکاری لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم سلامت دام، غذا و انسان اظهار کرد: شعار سازمان جهانی بهداشت دام نیز بر این اصل تأکید دارد که دام سالم، غذای سالم و انسان سالم را به دنبال دارد؛ بنابراین تأمین سلامت دام، مقدمه سلامت مواد غذایی و جامعه است.

رسیدگی به گزارش‌های مردمی در کمتر از پنج ساعت

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با دعوت از شهروندان برای گزارش تخلفات و موارد مشکوک در حوزه فرآورده‌های خام دامی گفت: مردم می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ موارد و مشکلات خود را به دامپزشکی اطلاع دهند.

احمدی تأکید کرد: دامپزشکی در خدمت شهروندان است و تلاش می‌کنیم در کمتر از چهار تا پنج ساعت پس از دریافت گزارش، برای بررسی و رسیدگی به موضوع مراجعه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هدف مجموعه دامپزشکی، پیشگیری از بیماری‌ها، صیانت از سرمایه‌های دامی و اطمینان از عرضه محصولات سالم به مردم است.