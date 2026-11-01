قطعات ۲ و۳ باند دوم محور بوشهر–شیف–گناوه به پیشرفت فیزیکی ۶۸ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان صبح یکشنبه در بازدید از این پروژه اظهار کرد: عملیات اجرایی باند دوم محور بوشهر–شیف–گناوه در قطعات دوم و سوم، به طول مجموع ۲۷ کیلومتر، در حال انجام است و تاکنون ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را بالغ بر ۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تأمین منابع مالی مورد نیاز، از عوامل مؤثر در تداوم عملیات اجرایی و تکمیل به‌موقع این پروژه به شمار می‌رود.

کشوریان در تشریح نتایج بازدید میدانی از این محور گفت: در جریان این بازدید، روند اجرای عملیات، میزان پیشرفت کار، نیازهای اعتباری و مسائل فنی و اجرایی بررسی شد و راهکارهای لازم برای رفع موانع و تسهیل روند اجرای پروژه با حضور مسئولان و عوامل مرتبط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از باند دوم این محور، ضمن افزایش ظرفیت تردد و ارتقای ایمنی عبور و مرور، زمینه تسهیل جابه‌جایی مسافران و کالا و بهبود کیفیت خدمات جاده‌ای را فراهم می‌کند.

وی همچنین از پیگیری این اداره‌کل برای تأمین اعتبارات و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط به‌منظور تکمیل پروژه خبر داد.

در این بازدید، شاپور رجایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر، مدیرکل دفتر فنی استانداری، معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان، رئیس و کارشناسان اداره نظارت بر ساخت راه‌ها این اداره کل و نمایندگان مشاور و پیمانکار پروژه حضور داشتند.