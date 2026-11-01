به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نظری صبح یکشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی دامغان از آغاز عملیات خط کشی ۷۰۰ کیلومتر راه های این شهرستان خبر داد و یادآور شد: هدف طرح ارتقای ایمنی تردد، افزایش دید رانندگان و کاهش احتمال وقوع حوادث رانندگی است.

وی با اشاره به محورهای اجرای این طرح افزود: عملیات خط کشی در محورهای دامغان – چشمه علی و جندق – معلمان انجام می‌شود و نقش مهمی در آشکارسازی مسیر، هدایت صحیح وسایل نقلیه و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای دارد.

رئیس اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با تأکید بر ضرورت نگهداری و بهسازی علائم افقی راه‌ها اظهار کرد: اجرای خط کشی از اقدامات مستمر برای ارتقای ایمنی شبکه راه‌های استان و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر تردد برای رانندگان و مسافران به شمار می‌رود.