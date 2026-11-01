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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۶

اجرای ۷۰۰ کیلومتر خط‌کشی در محورهای مواصلاتی دامغان آغاز شد

اجرای ۷۰۰ کیلومتر خط‌کشی در محورهای مواصلاتی دامغان آغاز شد

دامغان- رئیس اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری‌ استان سمنان از آغاز عملیات ۷۰۰ کیلومتر خط‌کشی در محورهای مواصلاتی دامغان با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش سوانح رانندگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نظری صبح یکشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی دامغان از آغاز عملیات خط کشی ۷۰۰ کیلومتر راه های این شهرستان خبر داد و یادآور شد: هدف طرح ارتقای ایمنی تردد، افزایش دید رانندگان و کاهش احتمال وقوع حوادث رانندگی است.

وی با اشاره به محورهای اجرای این طرح افزود: عملیات خط کشی در محورهای دامغان – چشمه علی و جندق – معلمان انجام می‌شود و نقش مهمی در آشکارسازی مسیر، هدایت صحیح وسایل نقلیه و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای دارد.

رئیس اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با تأکید بر ضرورت نگهداری و بهسازی علائم افقی راه‌ها اظهار کرد: اجرای خط کشی از اقدامات مستمر برای ارتقای ایمنی شبکه راه‌های استان و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر تردد برای رانندگان و مسافران به شمار می‌رود.

کد مطلب 6995941

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