به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور جلسات شورای شهر تهران، آخرین وضعیت طرح‌های شهری از جمله متروباس، ساماندهی دست‌فروشان، گود پرخطر برج میلاد، انتقال نمایشگاه‌های پرتردد به شهر آفتاب، احداث آرامستان‌های جدید و ساخت پناهگاه در پایتخت را تشریح کرد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: در جلسه امروز، ابتدا نطق پیش از دستور یکی از اعضای شورا و گزارش خزانه‌دار درباره وضعیت مالی شهرداری در شهریورماه ارائه می‌شود و همچنین بررسی آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیک، موضوع تشکیل قرارگاهی برای حفاظت از باغات کوهسار با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و دو گزارش حسابرسی در دستور کار قرار دارد.

متروباس مشکلی برای عبور از میادین ندارد

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره آخرین وضعیت ورود اتوبوس‌های متروباس به تهران گفت: این اتوبوس‌ها سه‌محوره هستند و می‌توانند به‌راحتی در میادین دور بزنند. مسیر پیش‌بینی‌شده برای فعالیت آنها نیز عمدتاً در خیابان انقلاب و به‌صورت مستقیم است و نیازی به دور زدن‌های متعدد ندارند؛ بنابراین از این بابت مشکل خاصی وجود ندارد.

وی افزود: درباره ورود این اتوبوس‌ها به تهران باید اطلاعات دقیق‌تری دریافت کنیم تا مشخص شود چه تعداد از آنها وارد کشور شده و در چه مرحله‌ای قرار دارند.

گود پرخطر برج میلاد تعیین تکلیف می‌شود

چمران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت گود پرخطر محدوده برج میلاد اظهار کرد: برای این محدوده برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و قرار است در مرحله نخست، از فضای گودبرداری‌شده به‌عنوان پارکینگ استفاده شود که این موضوع نیازمند انعقاد قرارداد است.

وی ادامه داد: برای رفع مشکل گودبرداری و تأمین پایداری آن نیز قراردادی با قرارگاه خاتم منعقد شده و مسائل مربوط به سازه و استحکام آن در حال پیگیری است.

رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت انتقال نمایشگاه‌های پرتردد به مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب گفت: توصیه ما همچنان این است که نمایشگاه‌هایی که موجب ایجاد ترافیک و برهم خوردن آرامش و آسایش شهروندان می‌شوند، در شهر آفتاب برگزار شوند.

چمران با اشاره به برگزاری برخی نمایشگاه‌های تخصصی در شهر آفتاب افزود: نمایشگاه تجهیزات پزشکی که اخیراً در این مجموعه برگزار شد، نمونه مناسبی بود و با رضایت بازدیدکنندگان و بدون ایجاد مشکلات ترافیکی قابل‌توجه همراه بود.

وی تأکید کرد: اینکه در نقاط دیگر شهر نیز مشکل ترافیک وجود دارد، نمی‌تواند توجیهی برای ایجاد مشکل جدید در نقطه دیگری از تهران باشد.

چمران درباره آخرین وضعیت احداث آرامستان‌های جدید تهران گفت: حدود سه ماه پیش جلسه‌ای برای بررسی زمین‌های پیشنهادی برگزار و مکان‌هایی برای این منظور معرفی شد که برخی از آنها نیز مورد تأیید و توصیه ما قرار گرفتند.

وی افزود: با این حال، هنوز خریداری زمین‌ها نهایی نشده است و امیدواریم با رفع مسائل موجود، زمین‌های مناسبی برای احداث آرامستان‌های جدید تأمین شود. فعلاً ترجیح می‌دهم پیش از نهایی شدن موضوع، جزئیات بیشتری اعلام نکنم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره برنامه احداث پناهگاه در پایتخت با توجه به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: پناهگاه موضوعی نیست که بتوان آن را به‌صورت فوری و بدون رعایت الزامات فنی ایجاد کرد؛ پناهگاه باید به‌گونه‌ای ساخته شود که مقاومت لازم را داشته باشد و بتواند شرایط اضطراری را تحمل کند.

چمران افزود: انواع مختلفی از پناهگاه وجود دارد و شورای شهر نیز در این زمینه مصوباتی داشته است. شهرداری در حال پیگیری این موضوع است و در ساخت‌وسازهای جدید، چه ساختمان‌های بزرگ و چه ساختمان‌های کوچک، پیش‌بینی پناهگاه به‌عنوان یکی از الزامات مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به تجربه دوران جنگ تحمیلی گفت: در دوران جنگ هشت‌ساله نیز با همکاری گروه‌هایی از دانشگاه و مجموعه‌های مرتبط با دولت، برای ساختمان‌های مسکونی، اداری و سایر اماکن، مشاوره‌هایی درباره نحوه ساخت پناهگاه‌های موقت ارائه می‌شد.

چمران درباره استفاده از ایستگاه‌های مترو به‌عنوان پناهگاه نیز توضیح داد: ایستگاه‌های مترو به‌طور مستقیم مشمول این موضوع نیستند، اما ریشه‌ها و بخش‌هایی از زیرساخت مترو در شرایط غیرعادی و اضطراری قابلیت تبدیل شدن به پناهگاه را دارند.

ساماندهی خودروهای پلاک شهرستان در تهران ضروری است

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره تردد و ماندگاری خودروهای پلاک شهرستان در پایتخت گفت: این موضوع قبلاً نیز هنگام بررسی بهای طرح ترافیک مطرح شد و پیشنهادهایی برای دریافت هزینه بیشتر از این خودروها ارائه شده بود، اما با مخالفت برخی دستگاه‌های دولتی مواجه شد و به نتیجه نرسید.

وی با بیان اینکه خودروهای پلاک شهرستان باید برای مدت محدود در تهران تردد و اقامت داشته باشند، افزود: برخی افراد شب‌ها در اطراف بزرگراه‌ها و معابر عمومی مستقر می‌شوند و حتی از فضاهای پارک خودرو برای کسب درآمد استفاده می‌کنند که این وضعیت مشکلاتی را به همراه دارد.

چمران همچنین درباره فعالیت خودروهای شخصی در حوزه مسافرکشی تأکید کرد: شهروندان باید از سوار شدن به خودروهای شخصی فاقد مجوز و خارج از سامانه‌های رسمی خودداری کنند؛ زیرا گزارش‌هایی از وقوع حوادث و اتفاقات ناگوار در این زمینه وجود داشته است. پلیس راهور نیز باید در چارچوب وظایف خود با این موارد برخورد کند.

هزینه واقعی مترو بسیار بیشتر از بهای بلیت است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به اظهاراتی درباره هزینه واقعی بلیت مترو گفت: هزینه‌ای که برای مترو پرداخت می‌شود، بسیار بیشتر از مبلغی است که از مسافران دریافت می‌کنیم. بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، یک‌سوم هزینه‌ها باید از سوی شهرداری، یک‌سوم از سوی مردم و یک‌سوم نیز از سوی دولت تأمین شود، اما دولت طی سال‌های گذشته به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده است.

چمران تأکید کرد: این هزینه‌ها عمدتاً مربوط به هزینه‌های جاری مترو است و هزینه‌های بالاسری، تعمیر و نگهداری، خرید تجهیزات و توسعه خطوط را شامل نمی‌شود. اگر همه این موارد محاسبه شود، هزینه واقعی استفاده از مترو بسیار بالاتر خواهد بود.

وی با اشاره به سیاست مدیریت شهری در تعیین نرخ خدمات عمومی گفت: در تعیین نرخ بلیت مترو و سایر خدمات شهری تلاش شده است افزایش قیمت‌ها کمتر از میزان تورم باشد تا فشار کمتری به شهروندان وارد شود. برای نمونه، با وجود نرخ تورم اعلامی، افزایش بهای بلیت مترو و خدمات شهرسازی پایین‌تر از میزان تورم در نظر گرفته شده است.

چمران خاطرنشان کرد: هدف مدیریت شهری این است که شهروندان بتوانند با هزینه مناسب از خدمات حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.