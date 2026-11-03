به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند تولید تک آهنگ ها در فضای مجازی همچنان به مسیر خود ادامه می دهد و خوانندگان و هنرمندان این عرصه در تلاشند تا به حکم آنچه در برنامه ریزی و چارچوب فعالیت های مرتبط با تولید برنامه ریزی کرده اند، قطعات جدید خود را با مخاطبانشان به اشتراک بگذارند. مسیری که دربرگیرنده تجربه های تلخ و شیرینی برای هنرمندان است و تولید هر قطعه می تواند برای آنها مسیر ورودی جدیدی برای شناخت ذائقه مخاطبان و شنوندگان آثارشان باشد.

آنچه می خوانید مروری اجمالی به برخی تک آهنگ هایی است که در بازه زمانی یک ماهه اخیر پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

هادی فیض آبادی؛ تک آهنگ «خلوت سرد»

هادی فیض آبادی خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی که چندی پیش هم در پروژه موسیقایی «خسوف» به آهنگسازی سعید شریفیان و رهبری ارکستر آرش امینی به عنوان خواننده حضور داشت، تک آهنگ جدیدی به نام «خلوت سرد» را منتشر کرد.

در این اثر که با شعری از فروغ فرخزاد تولید شده است، هادی فیض آبادی خواننده و حامی بذرافشان به عنوان نوازنده سنتور و آهنگساز برخی از عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

آهنگ «خلوت سرد» به خوانندگی هادی فیض آبادی را اینجا بشنوید.

آرمان گرشاسبی؛ تک آهنگ «باور»

آرمان گرشاسبی از خوانندگان پرطرفدار این روزهای موسیقی پاپ که کنسرت های او طی ماه های گذشته تبدیل به یکی از پرفروش ترین پروژه های حوزه موسیقی شده است، طی روزهای گذشته هم زمان با برگزاری فصل جدید کنسرت های خود در تهران، تک آهنگ «باور» را منتشر کرد.

در این اثر غلامرضا طریقی شاعر، امیر ماهان تنظیم کننده، معین منتظر میکس، علیرضا صفرنژاد ویدئو برخی از عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

آهنگ «باور» به خوانندگی آرمان گرشاسبی را از اینجا بشنوید.

فرزاد فرزین و مصطفی ججلی؛ تک آهنگ «گل گل»

مصطفی ججلی (Mustafa Ceceli) خواننده ترکیه ای آهنگ جدید خود با نام «Gel Gel | گِل گِل» را با همراهی فرزاد فرزین خواننده پاپ منتشر کرد.

مصطفی ججلی چندی پیش نیز درباره عشق و علاقه‌اش به ایران استوری هایی در فضای مجازی منتشر کرده بود.

فرزاد فرزین هم پس از سه سال دوری از اجرای زنده در تهران، با پروژه‌ای متفاوت با عنوان «جهان من» بار دیگر مقابل مخاطبان قرار می‌گیرد. این خواننده قرار است در قالب یک کنسرت‌پرفورمنس، اجرایی متفاوت از قالب معمول کنسرت‌های موسیقی را برگزار کند.

آهنگ «گل گل» با صدای فرزاد فرزین و مصطفی ججلی را از اینجا بشنوید.

حجت اشرف زاده؛ تک آهنگ های «پریزاد» و «شانه هایت»

حجت اشرف زاده از خوانندگان گزیده کاری که طی ماه های گذشته حضور کم رنگی در حوزه تولید و اجرای آثار موسیقایی داشته است طی هفته های گذشته بود که ۲ قطعه جدید را پیش روی مخاطبان قرار داد.

تک آهنگ «پریزاد» با شعر احمد امیرخلیلی، تنظیم «بیداد» و تک آهنگ «برای شانه هایت» با شعر احمد امیرخلیلی، آهنگسازی علیرضا افکاری و تنظیم بامداد امینی عنوان ۲ قطعه ای هستند که طی هفته های اخیر با خوانندگی حجت اشرف زاده منتشر شده اند.

تک آهنگ «پریزاد» را از اینجا و تک آهنگ «برای شانه هایت» با صدای حجت اشرف زاده را از اینجا بشنوید.

حامد همایون؛ تک آهنگ «کنارم باش»

حامد همایون از خوانندگانی که طی ماه های گذشته فعالیت چندانی در عرصه های اجرایی نداشت، با انتشار تازه ترین تک آهنگ خود وارد فصل جدیدی از فعالیت های موسیقایی اش شد.

«کنارم باش» عنوان این تک آهنگ جدید است که حامد همایون درباره آن نوشت:

«گاهی برای شروع دوباره باید همه چیز رو از نقطه صفر شروع کرد. نه برای تکرار گذشته که برای ساختن چیزی که هنوز تجربه اش نکردی.»

تک آهنگ «کنارم باش» حامد همایون را اینجا بشنوید.

علی زندوکیلی؛ تک آهنگ «مادرم ایران»

«مادرم ایران» عنوان یکی از تازه ترین تک آهنگ های ملی میهنی است که هم زمان با حضور علی زندوکیلی در پروژه موسیقایی-نمایشی «سیاوش» به کارگردانی حسین پارسایی با صدای این خواننده پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این تک آهنگ علی صفری ترانه سرا، محمد زندوکیلی موسیقی، مجتبی ابوالقاسم پور تنظیم کننده، شاهرخ پیمانی نوازنده کمانچه و محمود شبیری تهیه کننده گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

«مادرم ایران» در امتداد فضای حماسی و ملی کنسرت‌-نمایش «سیاوش» شکل گرفته و پایان ‌بخش موسیقایی این اثر نمایشی-موسیقایی بود.

تک آهنگ «مادرم ایران» با صدای علی زندوکیلی را از اینجا بشنوید.

بهرنگ معتمدی؛ آخرین ملودی آقای نوازنده برای مسی

بهرنگ معتمدی نوازنده ویولنسل که طی سال های اخیر حضور مستمری در ارکسترهای ملی و بین المللی داشته است هم زمان با خداحافظی لیونل مسی از تیم ملی آرژانتین قطعه موسیقایی را منتشر کرد.

وی درباره این قطعه نوشت:

«یادمه از زمانی که با فوتبال آشنا شدم به واسطه برادرم که فوتبالیست حرفه ای بود، علاقه شدیدی به تیم ملی آرژانتین و تیم باشگاهی بارسلونا داشتم، اواخر دوران درخشش ستاره های بی تکراری مثل رونالدینیو، من شدیدا علاقه به لیونل مسی داشتم، بازیکنی که ذوق دیدن بازی هاش من رو تا به امروز به جایی رسوند که دیدن آخرین بازیش با لباس آرژانتین من رو دست به ساز کرد، و چی جذاب تر از اینکه در حد توانم بتونم یکی از ماندگارترین ملودی های دنیا رو براش بنوازم.

این میتونه یک هدیه ماندگار از طرف من به اسطوره تکرار نشدنی دنیای فوتبال باشه و و همین طور که تایتل این پروژه عنوان شد: آخرین ملودی برای مسی.»

تک آهنگ «آخرین ملودی برای مسی» با هنرمندی بهرنگ معتمدی را اینجا بشنوید.

مهدی جهانی با تک آهنگ «قلب سفید»، علی عبدالمالکی با آهنگ «تو دوست داشتی»، سینا درخشنده با تک آهنگ «دلم تنگته»، اشوان با تک آهنگ «میشه برگردی خونه»، حامیم با تک آهنگ «فاصله»، میثم ابراهیمی با تک آهنگ «وای از دستت»، روزبه بمانی با تک آهنگ «بوسه آخر»، آصف آریا با تک آهنگ «دوست دارم بی دلیل» دیگر هنرمندانی بودند که طی روزهای گذشته اقدام به انتشار تک آهنگ هایی در فضای مجازی کرده اند.