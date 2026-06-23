به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نان یارانه‌ای طی چند ماه گذشته با آغاز سال جدید در برخی از استان‌ها از جمله استان خراسان رضوی افزایش یافت. نرخ انواع نان یارانه‌دار در هر استان بر اساس مصوبات استانی تغییر می‌کند.

محمدجواد کرمی، عضو کار گروه آرد و نان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت نان‌های یارانه‌دار سنتی در استان تهران گفت: روز گذشته دوشنبه اول تیر ۱۴۰۵ قیمت انواع نان دارای یارانه در استان تهران تغییر کرد.

وی درباره این تغییرات عنوان کرد: نرخ نان لواش از ۱۴۰۰ به ۲۷۰۰ تومان، بربری از ۵۳۰۰ به ۱۰۰۰۰ تومان، تافتون از ۲۳۰۰ به ۴۵۰۰ تومان و نان سنگک از ۷۴۰۰ به ۱۵۵۰۰ تومان اصلاح قیمت داشته است.

کرمی با بیان این که گندم ۹۰۰ تومانی و آرد ۱۳۵۰ تومانی دارای یارانه دولتی بین ۵ تا ۶ درصد در بهای تمام شده نان‌های یارانه‌دار تاثیر دارد، اظهار کرد: سایر مولفه‌ها مانند دستمزد، نرخ تورم، قیمت حامل‌های انرژی، اجاره‌بها و... از دیگر عوامل تاثیرگذار در قیمت تمام شده این محصول پرمصرف روزانه است.