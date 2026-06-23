  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

قیمت نان یارانه‌دار در استان تهران تغییر کرد

قیمت نان یارانه‌دار در استان تهران تغییر کرد

بر اساس اعلام کارگروه آرد و نان، قیمت انواع نان یارانه‌دار در نانوایی‌های سنتی اصلاح و افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نان یارانه‌ای طی چند ماه گذشته با آغاز سال جدید در برخی از استان‌ها از جمله استان خراسان رضوی افزایش یافت. نرخ انواع نان یارانه‌دار در هر استان بر اساس مصوبات استانی تغییر می‌کند.

محمدجواد کرمی، عضو کار گروه آرد و نان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت نان‌های یارانه‌دار سنتی در استان تهران گفت: روز گذشته دوشنبه اول تیر ۱۴۰۵ قیمت انواع نان دارای یارانه در استان تهران تغییر کرد.

وی درباره این تغییرات عنوان کرد: نرخ نان لواش از ۱۴۰۰ به ۲۷۰۰ تومان، بربری از ۵۳۰۰ به ۱۰۰۰۰ تومان، تافتون از ۲۳۰۰ به ۴۵۰۰ تومان و نان سنگک از ۷۴۰۰ به ۱۵۵۰۰ تومان اصلاح قیمت داشته است.

کرمی با بیان این که گندم ۹۰۰ تومانی و آرد ۱۳۵۰ تومانی دارای یارانه دولتی بین ۵ تا ۶ درصد در بهای تمام شده نان‌های یارانه‌دار تاثیر دارد، اظهار کرد: سایر مولفه‌ها مانند دستمزد، نرخ تورم، قیمت حامل‌های انرژی، اجاره‌بها و... از دیگر عوامل تاثیرگذار در قیمت تمام شده این محصول پرمصرف روزانه است.

کد مطلب 6868569
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      5 0
      پاسخ
      متاسفانه تنها نان5 لقمه ای که در تهران 1400 بود ان هم 2700 تومان شد نان های دیگر هم که اکثرا در تهران به این قیمت د ر دسترس نبود . به سه تا چهار برابر قیمت عرضه میشود و نظارت هم ... ؟
    • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      4 0
      پاسخ
      خداروشکر هیچ نانوایی آرد یارانه ای نداره و همه آزاد پز شدن و قیمتها نجومی ،
    • IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
      1 0
      پاسخ
      ۱۰۰ درصد افزایش،اما افزایش حقوق ۲۰ درصد،

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها