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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

پیشرفت ۵۰ درصدی نهضت آسفالت در منطقه «ویایه» رودبار

پیشرفت ۵۰ درصدی نهضت آسفالت در منطقه «ویایه» رودبار

رودبار- شهردار رودبار از پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصدی پروژه بهسازی و آسفالت معابر منطقه «ویایه» خبر داد و گفت: با تلاش شبانه‌روزی نیروها این پروژه تا پایان این هفته به اتمام می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی صبح یکشنبه در بازدید از روند اجرای پروژه‌های عمرانی مدیریت شهری، با اشاره به مطالبات به حق شهروندان و اهالی منطقه «ویایه» اظهار کرد: عملیات اجرایی و نهضت آسفالت معابر این منطقه که از حدود چهار روز پیش با عزم جدی مدیریت شهری کلید خورده بود، هم‌اکنون با سرعت و کیفیتی مطلوب از مرز ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی عبور کرده است.

وی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی بی‌منت و جهادی سرلوحه فعالیت مجموعه شهرداری است، افزود: تمامی نیروهای خدوم واحد خدمات شهری، عمرانی و فضای سبز از روز نخست اجرای طرح، با حضور مستمر در میدان و انجام زیرسازی‌های اصولی و کانال‌کشی‌های لازم جهت هدایت بهینه آب‌های سطحی، تلاش کردند تا بستر اجرای یک آسفالت استاندارد، باکیفیت و ماندگار را برای شهروندان فراهم سازند تا دغدغه‌های دیرینه اهالی در حوزه تردد مرتفع شود.

شهردار رودبار همدلی و همراهی اعضای محترم شورای اسلامی شهر را پشتوانه‌ای محکم برای توسعه شهری دانست و از حمایت‌های بی‌دریغ این نهاد مردمی در پیگیری و رفع مشکلات شهروندان قدردانی کرد.

کاظمی در پایان با اشاره به استمرار خدمات عمرانی در سطح شهر تصریح کرد: با همت و تلاش مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر رودبار، این مسیر پرشتاب متوقف نخواهد شد و به زودی شاهد آغاز پروژه‌های عمرانی و آسفالت در سایر مناطق و محلات دیگر شهر خواهیم بود تا گامی بلند در راستای توسعه متوازن و رضایت‌مندی شهروندان برداریم.

کد مطلب 6996136

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