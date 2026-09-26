پیشرفت ۵۰ درصدی آسفالت محور شهدای گمنام رودبار

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند اجرای پروژههای عمرانی در سطح شهر، اظهار کرد: عملیات بهسازی و آسفالت محور شهدای گمنام تا سهراه خلسر با برنامهریزیهای انجامشده هماکنون به پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد رسیده و با جدیت در دست اجرا است.
وی با قدردانی از همراهی و صبوری شهروندان و تلاشهای شبانهروزی عوامل اجرایی، افزود: تمامی امکانات و نیروهای خدوم شهرداری رودبار بسیج شدهاند تا ضمن پاکسازی، زیرسازی مناسب و بهسازی اصولی، مسیری ایمن و آسفالتی باکیفیت و استاندارد را تحویل اهالی شریف این منطقه دهند.
شهردار رودبار به فاز بعدی نهضت آسفالت در این منطقه اشاره کرد و گفت: بلافاصله پس از تکمیل این محور، عملیات روکش آسفالت در محله کوشک آغاز خواهد شد؛ در حال حاضر نیز نیروهای حوزههای عمرانی و خدمات شهری، مراحل بتنریزی و آمادهسازی زیرساختهای معابر کوشک را با سرعت به پیش میبرند.
وی در پایان با تشریح جزئیات اعتباری این طرحها خاطرنشان کرد: مجموعه پروژههای بهسازی و آسفالت مسیر شهدای گمنام، سهراه خلسر و محله کوشک به طول بیش از ۲.۵ کیلومتر و با اعتباری افزون بر ۱۵ میلیارد تومان عملیاتی میشود که گامی مؤثر در تسهیل تردد و ارتقای رضایتمندی شهروندان خواهد بود.
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