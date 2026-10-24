به گزارش خبرگزاری مهر، سومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی کبدی سالنی بانوان از سوم تا دوازدهم آبان‌ ۱۴۰۵ به میزبانی قمصر کاشان در استان اصفهان برگزار می‌شود.

اسامی بازیکنان دعوت‌شده به این مرحله از اردو در راستای آماده‌سازی تیم ملی بانوان برای حضور در بازی‌های آسیایی داخل سالن ریاض عربستان به شرح زیر است:

۱. فاطمه ناصری

۲. آیناز فرامرزی

۳. زهرا احمدی

۴. سانیا نعیمی

۵. مهسا رساطلب

۶. فاطمه سرابیگی

۷. زینب کرباسی

۸. محبوبه سنچولی

۹. مطهره آزادی

۱۰. نیکتا جلالوند

۱۱. مریم بلیلا

۱۲. تارا زهدی سعادت

۱۳. آتنا قراگوزلو

۱۴. زهرا آسترکی

۱۵. سمانه اولادقباد

۱۶. ثنا عبدی

همچنین کادر فنی و اجرایی تیم ملی بانوان در این اردو به شرح زیر معرفی شده‌اند:

سرپرست تیم: خانم ابوجعفری

سرمربی: ماهرخ دانش

مربیان: خانم قاسمی و خانم عباس‌نژاد

گفتنی است بازیکنان دعوت‌شده باید عصر روز یکشنبه سوم آبان‌ خود را به سرپرست تیم معرفی کنند.