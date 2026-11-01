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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

هزینه ۱۱۰ میلیارد ریالی برای اجرای طرح هادی روستای گردشگری بنه‌خوی

هزینه ۱۱۰ میلیارد ریالی برای اجرای طرح هادی روستای گردشگری بنه‌خوی

سنندج- مدیرکل بنیاد مسکن کردستان از بهره‌برداری طرح هادی روستای گردشگری بنه‌خوی بانه با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: در قالب این طرح، پنج هزار مترمربع از معابر روستا ساماندهی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رسولی پیش از ظهر یکشنبه در آیین بهره‌برداری از طرح هادی روستای گردشگری بنه‌خوی شهرستان بانه اظهار کرد: اجرای این طرح با مشارکت بنیاد مسکن، دهیاری و اهالی روستا، زمینه بهبود زیرساخت‌های عمرانی و ارتقای شرایط تردد در این منطقه گردشگری را فراهم کرده است.

وی با اشاره به جزئیات اعتبارات این پروژه افزود: برای اجرای این مرحله، ۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات بنیاد مسکن و ۴۰ میلیارد ریال نیز از محل مشارکت اهالی، دهیاری و بخشداری تأمین شد که در مجموع ۱۱۰ میلیارد ریال برای تکمیل آن هزینه شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن کردستان با بیان اینکه پنج هزار مترمربع از معابر روستا در قالب این طرح آسفالت شده است، ادامه داد: جدول‌گذاری، دیوارچینی و عملیات زیرسازی نیز با استفاده از ماشین‌آلات بنیاد مسکن انجام شده است.

رسولی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها در روستاهای دارای ظرفیت گردشگری خاطرنشان کرد: اجرای طرح هادی در روستای بنه‌خوی علاوه بر بهبود شرایط زندگی و افزایش رفاه ساکنان، بستر مناسبی برای رونق گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این منطقه فراهم می‌کند.

گفتنی است، طرح هادی روستای گردشگری بنه‌خوی روز یکشنبه با حضور علی قربانی، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 6996263

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