 کلاهبردار ۶۰ میلیاردی در پوشش خرید سنگ ساختمانی در خمینی شهر دستگیرشد

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی ارجاع حکم جلب یک محکوم متواری به پلیس، دستگیری این فرد با توجه به اهمیت موضوع و حفظ حقوق مالباختگان به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر قرار گرفت.

وی با اشاره به شیوه و شگرد متهم در این پرونده افزود: در تحقیقات تخصصی و بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد که این فرد با مراجعه به چند فروشنده، اقدام به خرید مقادیر زیادی سنگ ساختمانی کرده و در قبال آن چک‌هایی به مبلغ مجموعاً ۶۰ میلیارد ریال صادر نموده است؛ اما پس از تحویل گرفتن کالاها، موعد چک‌ها فرا رسیده و مشخص شد هیچ‌کدام از آن‌ها دارای پشتوانه مالی نیستند و متهم پس از قطع ارتباط و پاسخگو نبودن به تماس مالباختگان، متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر تصریح کرد: مأموران انتظامی با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی دقیق، رصد هوشمندانه و پیگیری‌های شبانه‌روزی، سرانجام موفق شدند مخفیگاه متهم را در یکی از مناطق شناسایی کرده و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، فرد کلاهبردار را دستگیر کنند؛ متهم پس از مواجهه با مستندات و ادله پلیس، به جرم خود اعتراف کرد و برای سیر مراحل قانونی و احقاق حقوق مالباختگان تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ سبحانی با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان در مراودات مالی و تجاری ابراز کرد: به عموم شهروندان و اصناف توصیه می‌شود در زمان انجام معاملات و پذیرش چک، حتماً نسبت به اعتبارسنجی حساب صادرکننده، احراز هویت دقیق طرف مقابل و بررسی مدارک ارائه‌شده اقدام کرده و پیش از دریافت اطمینان کامل از وصول وجه، از تحویل کالا و اجناس خودداری کنند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.