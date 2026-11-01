به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر یکشنبه در دیدار دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، با اشاره به جایگاه کتاب در تاریخ تمدن اسلامی اظهار کرد: کتاب و کتابخانه در دوره‌های مختلف تاریخی نقش مهمی در انتقال دانش و فرهنگ داشته‌اند و در تمدن اسلامی نیز مراکز بزرگ علمی و کتابخانه‌های ارزشمندی شکل گرفته بود.

وی با بیان اینکه گسترش صنعت چاپ، دسترسی عمومی به کتاب را افزایش داد، افزود: امروز با وجود توسعه اینترنت، شبکه‌های اطلاعاتی و فناوری هوش مصنوعی، جایگاه کتاب و کتابخوانی تحت تأثیر تحولات فضای دیجیتال قرار گرفته و این مسئله نیازمند توجه جدی متولیان فرهنگی است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با انتقاد از صرف زمان طولانی جوانان و کودکان در فضای مجازی و سرگرمی‌های تلفن همراه، خاطرنشان کرد: افزایش هزینه کاغذ و چاپ نیز از دیگر عواملی است که بر وضعیت نشر کتاب تأثیر گذاشته و موجب کاهش تیراژ آثار شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت احیای فرهنگ مطالعه در جامعه تصریح کرد: حمایت از چاپ کتاب‌های مفید و ارزشمند، احیای مشوق‌ها و یارانه‌های حوزه نشر و استفاده از ظرفیت شوراهای فرهنگ عمومی باید در دستور کار قرار گیرد.

آیت‌الله محمدی لائینی نقش مدارس و خانواده‌ها را در نهادینه‌سازی فرهنگ کتابخوانی مهم دانست و گفت: برگزاری مسابقات کتابخوانی، اختصاص امتیازات و مشوق‌ها به دانش‌آموزان، فراهم کردن فضاهای مناسب برای مطالعه و تأمین امنیت اخلاقی کتابخانه‌ها می‌تواند در افزایش استقبال نسل جوان از کتاب مؤثر باشد.

وی همچنین از نویسندگان خواست با شناخت نیازها و علایق نسل امروز، آثار جذاب‌تر و متناسب با سلیقه مخاطبان تولید کنند و افزود: خاطرات شهدا، رزمندگان دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و آزادگان از ظرفیت‌های ارزشمند ادبی و فرهنگی هستند که می‌توانند در قالب آثار خواندنی به نسل جدید معرفی شوند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به مسئولیت نهاد کتابخانه‌های عمومی در ترویج فرهنگ مطالعه، بر ضرورت ایفای نقش فعال این مجموعه در حمایت از انتشار کتاب، ایجاد مشوق‌های نشر و کمک به تجهیز و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی تأکید کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی در ادامه با بیان اینکه کتابخانه نباید صرفاً محلی برای نگهداری کتاب و چند میز و صندلی باشد، اظهار کرد: کتابخانه در حقیقت مخزن فرهنگی شهر است و باید علاوه بر فراهم کردن امکان دسترسی به منابع مکتوب، در حفظ و صیانت از میراث فرهنگی و نسخه‌های ارزشمند نیز نقش‌آفرینی کند.

وی تجهیز کتابخانه‌های محلی به امکانات مناسب برای نگهداری، آفت‌زدایی و حفاظت از کتاب‌های نفیس و ارزشمند را ضروری دانست و بر ضرورت صیانت از این سرمایه‌های فرهنگی تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین با تأکید بر ضرورت دور نگه داشتن کتابخانه‌ها از دسته‌بندی‌ها و جریان‌های سیاسی گفت: کتاب متعلق به همه مردم است و نباید فعالیت‌های کتابخانه‌ای تحت تأثیر اختلافات سیاسی قرار گیرد.

وی در پایان، دسترسی آسان شهروندان به کتابخانه را یکی از الزامات توسعه فرهنگ مطالعه برشمرد و پیشنهاد کرد به جای تمرکز امکانات در چند کتابخانه بزرگ، شعب کوچک و متعدد با ظرفیت حدود ۲ هزار جلد کتاب در محلات مختلف شهر ایجاد شود تا مردم بدون نیاز به طی مسافت‌های طولانی بتوانند از امکانات کتابخانه‌ای استفاده کنند.