به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران خوشناموند ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: طی یک عملیات پلیسی، ماموران پلیس راهور شهرستان یک دستگاه پژو ۴۰۵ را به دلیل داشتن شکایت قضائی و جریمه بالا مهار و توقیف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد خودروی مذکور دارای خلافی ۵۳۰ میلیون ریالی است؛ خودرو این راننده در سطح شهر در حرکت بود که متوقف و در نهایت به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ خوشناموند با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی گفت: پلیس با تمام توان به مقابله با تمامی هنجارشکنانی که با هر نیتی قصد برهم زدن امنیت و احساس آرامش مردم را دارند می پردازد.