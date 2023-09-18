کشف بیش از ۶ میلیارد کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارمحمد احمدی در این زمینه اظهار کرد: برابر اخبار واصله و در راستای جلوگیری از هرگونه ورود کالای قاچاق به داخل خاک کشور مرزبانان پست و کنترلی مستقر در پایانه حین کنترل و بررسی خودروهای ورودی به کشورمان به چند دستگاه خودرو مشکوک که جهت بررسی آن‌ها را متوقف کردند.

وی افزود: مرزبانان در بازرسی از خودروهای متوقف شده موفق به کشف ۲ هزار و ۹۶۰ نخ سیگار خارجی قاچاق ۲۳۵ کیلوگرم فندق ،۴ هزار لیتر سوخت قاچاق، ۲۵۰ رشته تور ماهیگیری، ۲ تن انواع ماهی و موارد زیادی داروی قاچاق کشف کردند.

سردار احمدی با اشاره به اینکه در این عملیات، ۴ نفر متهم دستگیر و ۴ خودرو متوقف شد تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده قاچاق را ۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی در پایان خاطرنشان نشان کرد: مرزبانان استان با حضور مقتدرانه و هوشیارانه با همکاری مرزنشینان به هیچ احدی اجازه تجاوز به مرزهای کشورمان نخواهد داد.