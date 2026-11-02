به گزارش خبرنگار مهر، حسین رستگار، صبح دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در همایش بین المللی حلال و سلامت در سالن اجلاس سران، اظهار داشت: هدف از برگزاری همایش بین‌المللی حلال و سلامت، این است که اهمیت کالاهای حلال را مطرح کنیم. زیرا، سلامت کالاهای حلال بالاتر از سایر کالاهایی است که نشان حلال ندارند.

وی با عنوان این مطلب را ۷۵ درصد کالاهای حلال در حوزه سازمان غذا و دارو قرار دارد، افزود: تلاش می‌کنیم تمامی بازیگران بازار حلال را در همایش پیش رو گردهم بیاوریم تا بتوانیم از مزیت‌های آن بهره‌مند شویم.

رستگار گفت: در بحث اقتصادی حلال که از اهمیت زیادی برخوردار است، سهم ما از بازار ۷ هزار میلیارد دلاری حلال در دنیا، فقط یک دهم تا دو دهم درصد است.

وی با عنوان این مطلب که حلال در دنیای امروز دیگر صرفاً یک موضوع دینی نیست، بلکه به حوزه‌ای چندوجهی و میان‌بخشی تبدیل شده که تحقق اهداف آن مستلزم مشارکت و نقش‌آفرینی مجموعه‌ای از نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف است، اظهار داشت: در سطح جهانی نیز برنامه‌ریزی‌های راهبردی و کلان برای توسعه این حوزه در دستور کار قرار گرفته و ابعاد اقتصادی آن، با توجه به گردش مالی قابل‌توجه بازار حلال، اهمیت این موضوع را در سیاست‌گذاری‌های ملی دوچندان کرده است.

رستگار به برگزاری نخستین همایش بین‌المللی «حلال و سلامت» در کشور، اشاره کرد و افزود: این رویداد با هدف گردهم‌آوردن مجموعه بازیگران و ذی‌نفعان اصلی این حوزه، از دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها تا دانشگاه‌ها، صنایع و حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود تا ضمن تبیین جایگاه و ابعاد مختلف حلال، پیوندهای راهبردی آن با نظام سلامت به‌صورت جامع مورد بررسی قرار گیرد و زمینه لازم برای هماهنگی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف فراهم شود.

رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو، با تشریح گستره روزافزون محصولات و خدمات سلامت‌محور مشمول الزامات حلال، تصریح کرد: در گذشته، توجه به الزامات حلال عمدتاً بر حوزه مواد غذایی متمرکز بود، اما امروزه دامنه این موضوع به حوزه‌های متنوعی از جمله دارو، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، مکمل‌ها و حتی ملزومات و تجهیزات پزشکی گسترش یافته است. استفاده از مشتقات و ترکیبات با منشأ حیوانی در برخی از این محصولات، ضرورت بررسی و احراز انطباق آن‌ها با الزامات حلال را بیش از پیش آشکار می‌کند.

رستگار ادامه داد: این موضوع در حوزه‌های پیشرفته و تخصصی علوم پزشکی نیز ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که فناوری‌هایی نظیر سلول‌درمانی، ژن‌درمانی و مهندسی بافت، ضرورت توجه علمی و تخصصی به ملاحظات حلال را مطرح می‌کنند. بنابراین، حلال باید به‌عنوان یکی از پیوست‌های مهم و راهبردی نظام سلامت مورد توجه قرار گیرد و برای ابعاد مختلف آن، سازوکارهای علمی، نظارتی و اجرایی متناسب طراحی شود.

وی با تأکید بر ضرورت پیش‌دستی در سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های این حوزه خاطرنشان کرد: ضروری است پیش از آنکه با الزامات و تحولات جهانی در حوزه حلال مواجه شویم، برای آن برنامه و راهبرد مشخص داشته باشیم. باید بتوانیم جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و حتی در تعامل با کشورهای دیگر به‌ درستی تعریف کنیم و با تکیه بر ظرفیت‌های علمی، صنعتی و تخصصی کشور، به بازیگری مؤثر در این عرصه تبدیل شویم.

رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو در پایان، هدف اصلی نخستین همایش بین‌المللی «حلال و سلامت» را ایجاد همگرایی و تعیین مسئولیت و نقش هر یک از بخش‌های مرتبط دانست.