واعظ آشتیانی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با تعیین مرز اختلاف نظر میان گروه ‌ها، اظهار کرد: اختلاف‌نظر باید در مسائل فرعی باشد، نه در اصول. برخی با طرح اختلاف دیدگاه‌ها به سمتی حرکت می‌کنند که اصول زیر پا گذاشته شود؛ در حالی که نمی‌توان اصول را نردبانی برای تخریب همان اصول قرار داد.



وی با تأکید بر اینکه نقد عملکرد مسئولان و جریان‌های سیاسی منافاتی با وحدت ندارد، گفت: احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا می‌توانند نقدهای خود را مطرح کنند، اما نباید به اصول خدشه وارد کنند. برخی رفتارها و اظهارنظرها، می‌تواند موجب ایجاد تردید در صفوف مردم و چنددستگی جامعه شود که چنین رویکردی با وفاق سازگار نیست.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به ضرورت پایبندی جریان‌های سیاسی به اصول مشترک، گفت: باید از دشمنان خود بیاموزیم که چگونه بر سر اصول خود ایستادگی کرده و کوتاه نمی‌آیند. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا ممکن است درباره مسائل فرعی و شیوه‌های مختلف جنگ اختلاف‌نظر داشته باشند، اما به عنوان دشمن ما مثلا در موضوع براندازی ایران با یکدیگر اتحاد نظر دارند. بنابراین، پایبندی به اصول اهمیت اساسی دارد.

کوتاه آمدن از اصول به معنای وادادگی است

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر ضرورت هم‌زمانی انسجام در میدان و دیپلماسی بیان کرد: امروز باید هم میدان و هم دیپلماسی، وفاق را در عمل محقق کنند و نشان دهند که معنای واقعی آن ایستادگی بر اصول است. کوتاه آمدن از اصول به معنای وادادگی است و نباید صرفاً مطابق نظر برخی افراد عمل کنیم.



این فعال سیاسی اصولگرا افزود: هرکس واقعاً خواهان حفظ وحدت و تحقق وفاق است، باید سخنان و عملکرد خود را در چارچوب فرمایشات رهبری تنظیم کند. فرمایشات امام شهیدمان و رهبر فعلی باید نصب‌العین قرار گیرد؛ زیرا خطوط و مسیر حرکت کشور ترسیم شده است و مسئولان و جریان‌های سیاسی باید بر اساس همین چارچوب حرکت کنند.

ضرورت تبدیل وفاق از شعار به عمل

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل وفاق از شعار به عمل، اظهار کرد: وفاق ضمن اینکه یک شعار است، در عین حال عمل نیز محسوب می‌شود و نمی‌توان صرفاً شعار وفاق را سر داد، اما در عمل به آن پایبند نبود. مسئولانی که مسئولیت اجرایی در کشور دارند، باید در عمل نیز تحقق وفاق را نشان دهند، این در حالی است که مردم وفاق خود را ثابت کرده‌اند و اکنون حدود ۲۴۰ روز است که در کف خیابان حضور دارند. این حضور، نماد وفاق مردم و همان اتحاد مقدسی است که مقام معظم رهبری بارها از آن یاد کرده‌اند. در شرایط جنگی کنونی، بیش از هر زمان دیگری به این اتحاد مقدس نیاز داریم و باید پای اصول خود بایستیم.

گفت‌وگو به معنای پذیرش تعاریف و خواسته‌های طرف مقابل نیست

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر ضرورت گفت‌وگو در کنار حفظ حقوق کشور، عنوان کرد: ما با گفت‌وگو مشکلی نداریم، اما باید حقوق خود را نیز مطالبه کنیم. گفت‌وگو به معنای پذیرش تعاریف و خواسته‌های طرف مقابل یا دیکته کردن مواضع از سوی او نیست؛ دوران دیکته کردن در مذاکرات گذشته است و ما نباید با سفیدشویی خیانت‌های گذشته، مسیر کشور را از اصول خود منحرف کنیم. مذاکره یکی از اصول دیپلماسی است و ما با گفت‌وگو مشکلی نداریم، بلکه با زورگویی و دیکته کردن مواضع مخالفیم. مذاکره می‌کنیم و حقوق خود را نیز می‌گیریم.