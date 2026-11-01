به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین گزارش داد دولت دونالد ترامپ با تمرکز بر پرونده تقلب در برنامه‌های رفاهی در حال تشدید اقدامات علیه سوءاستفاده از کمک‌های اجتماعی و بیمه‌های درمانی دولتی است؛ اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد فساد دولتی و تضاد منافع مالی مقام‌ها از مهم‌ترین دغدغه‌های رأی‌دهندگان آمریکایی است.

در تازه‌ترین اقدام، تیم مبارزه با تقلب جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا از کشف اختلاس ۴۰ میلیون دلاری در برنامه کمک غذایی خبر داد. ونس همچنین پیش‌تر از حذف پوشش بیمه درمانی حدود ۷۶۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش قانون «اوباماکر» به اتهام تقلب خبر داده بود.

ترامپ نیز پیشنهاد پرداخت پاداش به افرادی را مطرح کرده که موارد هدررفت و تقلب در منابع دولتی را گزارش کنند.

بر اساس نظرسنجی مؤسسه هریس برای گاردین در اکتبر، فساد دولتی پس از افزایش هزینه‌های زندگی، دومین نگرانی مهم رأی‌دهندگان است. ۸۷ درصد شرکت‌کنندگان فساد را در آمریکا یک مشکل دانسته‌اند و ۶۵ درصد رأی‌دهندگان انتخابات میان‌دوره‌ای، آن را مشکلی جدی توصیف کرده‌اند.

بخش عمده نگرانی‌ها به این موضوع مربوط می‌شود که مقام‌های منتخب، منافع مالی خود یا حامیان مالی‌شان را بر منافع عمومی ترجیح دهند. همچنین جایگاه آمریکا در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل از رتبه ۱۸ در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۲۹ تنزل کرده است.

گاردین در ادامه به انتقادها درباره فعالیت‌های تجاری خانواده ترامپ در دوران حضور او در کاخ سفید به‌ویژه در حوزه رمزارزها اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، ترامپ در نخستین سال پس از بازگشت به قدرت حدود ۲.۲ میلیارد دلار درآمد کسب کرده که ۱.۴ میلیارد دلار آن از رمزارزها بوده است.

این روزنامه همچنین به پرونده‌هایی درباره روابط تجاری خانواده ترامپ با سرمایه‌گذاران و دولت‌های خارجی از جمله قطر و امارات پرداخته است. دموکرات‌ها این روابط را مصداق احتمالی بهره‌برداری مالی از قدرت سیاسی می‌دانند؛ در مقابل، کاخ سفید هرگونه تضاد منافع یا ارتباط میان کمک‌های مالی و عفوهای سیاسی را رد می‌کند!