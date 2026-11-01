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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

۱۵ پایگاه سلام محله در منطقه ترشیز راه‌اندازی شد

۱۵ پایگاه سلام محله در منطقه ترشیز راه‌اندازی شد

مشهد- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی از مشارکت مردم خراسان رضوی در شناسایی و حل آسیب‌های اجتماعی خبر داد و گفت: ۱۵ پایگاه «سلام محله» در منطقه ترشیز راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نبی‌پور عصر یکشنبه در نشست منطقه‌ای حکمرانی اجتماعی شهرستان‌های حوزه ترشیز که به میزبانی شهرستان کوهسرخ برگزار شد، اظهار کرد: با اجرای الگوی حکمرانی محلی و توسعه رویکرد محله‌محوری، مشارکت مردم در شناسایی و حل مسائل اجتماعی افزایش می‌یابد و برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی با محوریت ظرفیت‌های مردمی و همکاری دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی افزود: محله‌محوری و جلب مشارکت مردم در حل مسائل اجتماعی، از رویکردهای مورد تأکید دولت و رئیس‌جمهور است و باید با فعال‌سازی ظرفیت شهروندان، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در محلات فراهم شود.

وی بیان کرد: یکی از رویکردهای دولت در حوزه اجتماعی، توجه جدی به محله‌محوری با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش مشارکت عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی است؛ موضوعی که از سوی رئیس‌جمهور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

نبی پور ادامه داد: در همین راستا، استانداری خراسان رضوی با برنامه‌ریزی انجام ‌شده، برگزاری نشست‌های حکمرانی محلی را در مناطق مختلف استان در دستور کار قرار داده است. این نشست‌ها با محوریت مسائل اجتماعی و فرهنگی و با تمرکز بر شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی مردم در حل مسائل اجتماعی بیان کرد: یکی از اهداف اصلی این نشست‌ها، فعال‌سازی ظرفیت مردم و شهروندان در حوزه مسائل اجتماعی و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنان است؛ چرا که کاهش آسیب‌های اجتماعی در محلات و مناطق مختلف، بدون مشارکت و همراهی مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در این برنامه، خراسان رضوی بر اساس تقسیم‌بندی انجام‌ شده و در اهداف ۸ گانه نشست‌های حکمرانی محلی در این مناطق با حضور کارشناسان، مدیران و فرمانداران برگزار می‌شود.

نبی پور افزود: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی، ظرفیت مدیران محلی و مشارکت فرمانداران، به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و راهکارهای مؤثرتری برای حل مسائل اجتماعی هر منطقه دست پیدا کنیم و زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش مشارکت شهروندان را فراهم آوریم.

کد مطلب 6996755

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