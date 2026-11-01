به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نبی‌پور عصر یکشنبه در نشست منطقه‌ای حکمرانی اجتماعی شهرستان‌های حوزه ترشیز که به میزبانی شهرستان کوهسرخ برگزار شد، اظهار کرد: با اجرای الگوی حکمرانی محلی و توسعه رویکرد محله‌محوری، مشارکت مردم در شناسایی و حل مسائل اجتماعی افزایش می‌یابد و برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی با محوریت ظرفیت‌های مردمی و همکاری دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی افزود: محله‌محوری و جلب مشارکت مردم در حل مسائل اجتماعی، از رویکردهای مورد تأکید دولت و رئیس‌جمهور است و باید با فعال‌سازی ظرفیت شهروندان، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در محلات فراهم شود.

وی بیان کرد: یکی از رویکردهای دولت در حوزه اجتماعی، توجه جدی به محله‌محوری با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش مشارکت عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی است؛ موضوعی که از سوی رئیس‌جمهور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

نبی پور ادامه داد: در همین راستا، استانداری خراسان رضوی با برنامه‌ریزی انجام ‌شده، برگزاری نشست‌های حکمرانی محلی را در مناطق مختلف استان در دستور کار قرار داده است. این نشست‌ها با محوریت مسائل اجتماعی و فرهنگی و با تمرکز بر شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی مردم در حل مسائل اجتماعی بیان کرد: یکی از اهداف اصلی این نشست‌ها، فعال‌سازی ظرفیت مردم و شهروندان در حوزه مسائل اجتماعی و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنان است؛ چرا که کاهش آسیب‌های اجتماعی در محلات و مناطق مختلف، بدون مشارکت و همراهی مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در این برنامه، خراسان رضوی بر اساس تقسیم‌بندی انجام‌ شده و در اهداف ۸ گانه نشست‌های حکمرانی محلی در این مناطق با حضور کارشناسان، مدیران و فرمانداران برگزار می‌شود.

نبی پور افزود: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی، ظرفیت مدیران محلی و مشارکت فرمانداران، به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و راهکارهای مؤثرتری برای حل مسائل اجتماعی هر منطقه دست پیدا کنیم و زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش مشارکت شهروندان را فراهم آوریم.