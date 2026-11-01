معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس گزارش ثبت‌شده در ایستگاه هواشناسی کوهرنگ، ارتفاعات کوه سرخ در روز ۱۰ آبان‌ماه شاهد بارش برف بوده است که این موضوع بیانگر آغاز فعالیت شرایط جوی سرد در ارتفاعات استان است.

وی با اشاره به آخرین بررسی‌های کارشناسی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی افزود: امروز با افزایش شاخص‌های ناپایداری، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق در برخی مناطق چهارمحال و بختیاری، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از فردا تا روز چهارشنبه نیز با عبور امواج ضعیف جوی از منطقه، افزایش پوشش ابر در آسمان استان پیش‌بینی می‌شود و برخی نقاط، به‌خصوص مناطق شمالی و غربی، مستعد بارش‌های رگباری همراه با رعدوبرق خواهند بود.

نوروزی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید به‌صورت موقتی، احتمال خیزش گردوغبار انتقالی و بارش برف در ارتفاعات سردسیر را از دیگر پدیده‌های مورد انتظار در این بازه زمانی عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط پیش‌بینی‌شده، هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۹ برای استان صادر شده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به تغییرات شرایط جوی در مناطق مرتفع و کوهستانی بیان کرد: ناپایداری‌های جوی می‌تواند در برخی ساعات موجب کاهش دید افقی و اختلال در تردد در محورهای مستعد شود؛ از این رو رعایت احتیاط در فعالیت‌های طبیعت‌گردی و تردد در مناطق کوهستانی اهمیت دارد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری همچنین توصیه کرد شهروندان و دستگاه‌های اجرایی با دنبال کردن اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های به‌روز هواشناسی، آمادگی لازم را برای مواجهه با وزش باد و بارش‌های احتمالی داشته باشند.

نوروزی خاطرنشان کرد: از اواخر روز چهارشنبه یک سامانه بارشی فعال وارد محدوده تأثیرگذاری بر چهارمحال و بختیاری می‌شود و این استان را در دامنه فعالیت خود قرار می‌دهد. جزئیات مربوط به میزان و گستره بارش‌ها و سایر پیامدهای این سامانه در اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های بعدی اعلام خواهد شد