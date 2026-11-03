به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز (سه‌شنبه، ۱۲ آبان) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر موازنه تجاری کشور و تحولات ایجادشده در بنادر جنوبی اظهار کرد: شریان‌های تجارت خارجی کشور تغییر پارادایم دادند و با برنامه‌ریزی انجام‌شده برای مرزهای دیگر، حتی به مدت یک ساعت نیز تردد کالا متوقف نشد.

وی افزود: چالش‌های موجود در پایانه‌های مرزی ریلی و جاده‌ای، محدود به ۱۰ یا ۲۰ سال گذشته نیست؛ ازاین‌رو، ستاد ملی گذر مطابق با تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم تشکیل شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات نظارتی در مرزهای کشور گفت: با بازدیدهای مکرر نمایندگان مجلس و وزارت راه و شهرسازی، نهادهای نظارتی و امنیتی و همچنین همراهی بخش خصوصی، نظارت مستمری بر گذرگاه‌های مرزی کلیدی صورت گرفت.

صادق ادامه داد: در تمامی جلسات، موضوعات مرتبط با گذرگاه‌های مرزی به‌صورت مستمر مطرح و بررسی شده است و با وجود تمام مشکلات در بنادر، افزایش ۷۶ درصدی واردات از مرزهای شمالی کشور رقم خورد.

صادرات ریلی کشور ۵۳ درصد افزایش یافت

وی با اشاره به آمار تجارت خارجی کشور یادآور شد: شاهد رشد ۱۰ درصدی از بنادر شمالی و افزایش ۵۳ درصدی صادرات از خطوط ریلی هستیم. پیش از این، ۸۵ درصد ورود و خروج کالا از طریق بنادر جنوبی انجام می‌شد، اما در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود، پذیرش ناوگان در آن سوی مرزهاست که با محدودیت‌هایی مواجه است.

عضو کابینه دولت چهاردهم بیان کرد: وزارت امور خارجه از طریق رایزنی‌های مستمر، پیگیری حل این مشکل را در دستور کار دارد و در حال حاضر تمامی مرزهای ریلی و جاده‌ای کشور فعال هستند.

وی با اشاره به چالش‌های داخلی در حوزه مدیریت مرزها تصریح کرد: در بخش داخلی، یکی از مشکلات بزرگ، تداخل الگوی حکمرانی مرزی است. در همین راستا، پنج جلسه ستاد ملی گذر به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و ۱۰ جلسه کمیته روان‌سازی ترانزیت و توسعه لجستیک بین‌الملل برگزار کردیم.

صادق، سند برنامه ملی ترانزیت را یکی از مهم‌ترین مصوبات ستاد ملی گذر دانست و گفت: اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جریان این موضوع قرار دارند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دیگر مصوبات این جلسات یادآور شد: یکی از مهم‌ترین مصوبات، تسهیل‌نامه فرآیندهای گمرکی است که آثار و نتایج آن نیز نمایان شده است.

وی با تأکید بر ضرورت یکپارچه‌سازی مدیریت پایانه‌های مرزی تصریح کرد: پایانه‌ها، بازارچه‌ها و مناطق آزاد باید دارای یک داشبورد مدیریتی داشته باشند تا در یکجا ثبت شود

صادق با اشاره به ضرورت کاهش زمان توقف ناوگان در مرزها ادامه داد: معطلی نباید در خود مرز انجام شود و باید با استفاده از پیامک و هوشمندسازی، صف‌های انتظار را از بین ببریم.

معطلی کامیون‌ها در مرزها با نوبت‌دهی پیامکی حذف می‌شود



عضو کابینه دولت چهاردهم نوبت‌دهی به کامیون‌داران را دومین مصوبه اخیر ستاد ملی گذر عنوان کرد و گفت: با همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و از طریق سامانه پیامکی، امکان مدیریت و تنظیم صف کامیون‌ها پیش از رسیدن به مرز فراهم شده است تا از معطلی رانندگان در مرزها و پشت مرزها جلوگیری شود، مجوز اجرای این طرح نیز هفته گذشته اخذ شد.



وی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندها در ستاد ملی گذر اظهار کرد: باید فرآیندها اصلاح و زیرساخت‌های پایانه‌های مرزی ارتقا یابد.



صادق با اشاره به طرح‌های جامع و بازنگری پایانه‌های مرزی، به‌ویژه در مناطق شمالی، شمال‌غربی و جنوبی کشور، افزود: بهسازی مسیرهای تردد و جاده‌های منتهی به این پایانه‌ها در دستور کار قرار دارد. همچنین عملیات بهسازی محور منتهی به پایانه مرزی ریمدان به طول ۴۰ کیلومتر، در جریان جنگ در حال انجام بود.



ریل‌گذاری زاهدان - تفتان در میانه جنگ ۴۰ روزه انجام شد



وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور گفت: ریل‌گذاری مسیر زاهدان - تفتان در میانه جنگ ۴۰ روزه انجام شد.



وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در آخرین جلسه شورای اقتصاد، اتصال خط ریلی مرند به چشمه‌ثریا به تصویب رسید و با دیپلماسی انجام‌شده با ترکیه، برقراری این اتصال در حال پیگیری است.



وی تصریح کرد: با وجود محاصره، دیپلماسی حمل‌ونقل به‌صورت مستمر در جریان است و در کمیسیون‌های مشترک نیز گفتگوهای مرتبط با این حوزه انجام می‌شود.



رکورد ورود و خروج کالا در جنگ و محاصره دریایی ثبت شد



صادق یادآور شد: بازگشایی مسیرهای حمل‌ونقل جاده‌ای، توسعه کریدورهای حمل‌ونقل ترکیبی و ارتقای همکاری‌های ترانزیتی نیز در حال انجام است، همچنین در جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و محاصره دریایی، رکورد ورود و خروج کالا را به ثبت رساندیم که این دستاورد حاصل مصوبه مقررات‌زدایی بود.