به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس امروز دوشنبه اعلام کرد که یک کشتی در ۷۲ مایلی شرق رأس الخفجی عربستان هدف قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، کشتی مذکور حین حرکت در جنوب شرق خلیج فارس مورد اصابت ۲ پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس تاکید کرد که خدمه کشتی مذکور در سلامت کامل به سر می برند.

لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده کشتی های متخلف که از مسیرهای غیر تعیین شده از سوی تهران در تنگه هرمز استفاده می کنند تنبیه می شوند. این در حالی است که مقامات آمریکایی بارها تلاش کرده اند اوضاع خلیج فارس را عادی و هدف قرار گرفتن کشتی ها را دروغ رسانه ای جلوه دهند.