سرهنگ محمد پورشمس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و ارتقای ایمنی تردد در معابر شهری، طرح ویژه برخورد با رانندگان وسایل نقلیه دارای چراغ‌های رنگی، خیره‌کننده و غیرمجاز در سطح شهرهای استان مرکزی به اجرا درآمده است.

وی افزود: استفاده از چراغ‌های غیراستاندارد و پرنور که موجب خیرگی چشم رانندگان مقابل می‌شود، می‌تواند میدان دید رانندگان را مختل کرده و احتمال بروز حوادث رانندگی را افزایش دهد؛ ازاین‌رو برخورد با این تخلفات با هدف پیشگیری از سوانح و تأمین ایمنی کاربران ترافیکی در دستور کار پلیس راهور قرار دارد.

رئیس پلیس راهور استان مرکزی تصریح کرد: در هفته نخست آبان‌ماه، برای بیش از ۸۶ راننده متخلف به دلیل استفاده از چراغ‌های غیرمجاز اعمال قانون انجام شد و ۱۲ دستگاه خودرو نیز برای رفع نقص فنی و اصلاح وضعیت چراغ‌ها به پارکینگ منتقل شدند.

پورشمس با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردهای فنی در تجهیزات روشنایی خودروها گفت: رانندگان باید از نصب و استفاده از چراغ‌های غیرمجاز، رنگی و خیره‌کننده خودداری کنند و نسبت به حفظ شرایط استاندارد روشنایی وسایل نقلیه خود توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: رعایت مقررات مربوط به تجهیزات روشنایی خودرو، علاوه بر جلوگیری از ایجاد مزاحمت دیداری برای سایر رانندگان، نقش مؤثری در کاهش خطر تصادفات و افزایش ایمنی تردد در معابر شهری دارد.

پورشمس تاکید کرد: طرح برخورد با خودروهای دارای چراغ‌های غیرمجاز با هدف صیانت از حقوق شهروندان، ارتقای نظم ترافیکی و کاهش عوامل خطرآفرین در معابر شهری استان مرکزی ادامه خواهد داشت.