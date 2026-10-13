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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

بیش از ۲۰۰ خودروی دارای پلاک مخدوش در جاده‌های مرکزی شناسایی شد

بیش از ۲۰۰ خودروی دارای پلاک مخدوش در جاده‌های مرکزی شناسایی شد

اراک- جانشین رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی از شناسایی بیش از ۲۰۰ خودروی دارای پلاک مخدوش یا دستکاری‌شده در محورهای ارتباطی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی‌اصغر کرزبر پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست بررسی و پیگیری راهکارهای کاهش تصادفات شهری و جاده‌ای استان مرکزی اظهار کرد: گسترش سامانه‌های هوشمند، زمینه شناسایی دقیق‌تر خودروهای متخلف را فراهم کرده و امکان نظارت مؤثرتر بر تردد وسایل نقلیه را افزایش داده است.

وی افزود: در نیمه نخست امسال، ۲۹۳ نفر در حوادث رانندگی جاده‌های استان مرکزی جان خود را از دست دادند که در مقایسه با ۳۰۳ فوتی مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۰ نفری و معادل سه درصد را نشان می‌دهد.

کرزبر تصریح کرد: در این مدت سه‌هزار و ۶۹۰ فقره تصادف در استان ثبت شد، درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته سه‌هزار و ۷۱۳ فقره بود که بیانگر کاهش یک‌درصدی تعداد تصادفات است.

جانشین رئیس پلیس راه استان مرکزی تاکید کرد: بزرگراه‌ها با ۳۰ درصد، راه‌های اصلی با ۲۳ درصد و آزادراه‌ها با ۲۲ درصد، بیشترین سهم را در تصادفات ثبت‌شده استان داشته‌اند. همچنین ۲۰ درصد حوادث در جاده‌های دوطرفه و پنج درصد در راه‌های روستایی رخ داده است.

وی افزود : در جریان نظارت‌های انجام‌شده در جاده‌های استان مرکزی، بیش از ۲۰۰ دستگاه خودروی سواری ایرانی و خارجی به دلیل مخدوش کردن پلاک شناسایی شدند که هفت دستگاه از این تعداد، با دستکاری ارقام پلاک اقدام به تغییر مشخصات آن کرده بودند.

کرزبر بیان کرد: دستکاری یا پوشاندن ارقام پلاک، امکان شناسایی خودرو و ثبت تخلفات رانندگی را با اختلال مواجه می‌کند؛ ازاین‌رو، پلیس راه با استفاده از ظرفیت سامانه‌های هوشمند پایش تصویری، این تخلفات را به‌صورت مستمر رصد می‌کند.

کرزبر گفت: هرگونه تغییر در ارقام پلاک یا اقداماتی که با هدف جلوگیری از شناسایی خودرو و اختلال در ثبت تخلفات انجام شود، مطابق مقررات پیگیری خواهد شد و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به نظارت پلیسی و ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای تصریح کرد: افزایش ایمنی محورهای پرتردد و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام راه‌سازی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش سوانح رانندگی مؤثر باشد که با توجه به وقوع دو تصادف دسته‌جمعی در محور قدیم همدان و حوادث مرتبط با اتوبوس، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

کد مطلب 6976489

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