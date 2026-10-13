به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی‌اصغر کرزبر پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست بررسی و پیگیری راهکارهای کاهش تصادفات شهری و جاده‌ای استان مرکزی اظهار کرد: گسترش سامانه‌های هوشمند، زمینه شناسایی دقیق‌تر خودروهای متخلف را فراهم کرده و امکان نظارت مؤثرتر بر تردد وسایل نقلیه را افزایش داده است.

وی افزود: در نیمه نخست امسال، ۲۹۳ نفر در حوادث رانندگی جاده‌های استان مرکزی جان خود را از دست دادند که در مقایسه با ۳۰۳ فوتی مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۰ نفری و معادل سه درصد را نشان می‌دهد.

کرزبر تصریح کرد: در این مدت سه‌هزار و ۶۹۰ فقره تصادف در استان ثبت شد، درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته سه‌هزار و ۷۱۳ فقره بود که بیانگر کاهش یک‌درصدی تعداد تصادفات است.

جانشین رئیس پلیس راه استان مرکزی تاکید کرد: بزرگراه‌ها با ۳۰ درصد، راه‌های اصلی با ۲۳ درصد و آزادراه‌ها با ۲۲ درصد، بیشترین سهم را در تصادفات ثبت‌شده استان داشته‌اند. همچنین ۲۰ درصد حوادث در جاده‌های دوطرفه و پنج درصد در راه‌های روستایی رخ داده است.

وی افزود : در جریان نظارت‌های انجام‌شده در جاده‌های استان مرکزی، بیش از ۲۰۰ دستگاه خودروی سواری ایرانی و خارجی به دلیل مخدوش کردن پلاک شناسایی شدند که هفت دستگاه از این تعداد، با دستکاری ارقام پلاک اقدام به تغییر مشخصات آن کرده بودند.

کرزبر بیان کرد: دستکاری یا پوشاندن ارقام پلاک، امکان شناسایی خودرو و ثبت تخلفات رانندگی را با اختلال مواجه می‌کند؛ ازاین‌رو، پلیس راه با استفاده از ظرفیت سامانه‌های هوشمند پایش تصویری، این تخلفات را به‌صورت مستمر رصد می‌کند.

کرزبر گفت: هرگونه تغییر در ارقام پلاک یا اقداماتی که با هدف جلوگیری از شناسایی خودرو و اختلال در ثبت تخلفات انجام شود، مطابق مقررات پیگیری خواهد شد و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به نظارت پلیسی و ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای تصریح کرد: افزایش ایمنی محورهای پرتردد و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام راه‌سازی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش سوانح رانندگی مؤثر باشد که با توجه به وقوع دو تصادف دسته‌جمعی در محور قدیم همدان و حوادث مرتبط با اتوبوس، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.