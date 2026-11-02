به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه مقدم با اشاره به واژگونی خودروی سمند در محور بران اظهار کرد: ساعت ۲۱:۵۸ شامگاه یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محدوده بران در شهرستان انگوت به مرکز ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی ۱۱۵ استان اردبیل اعلام شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، نیروهای فوریت‌های پزشکی به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی و درمانی اولیه برای افراد آسیب‌دیده انجام گرفت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه ادامه داد: متأسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه پیش‌بیمارستانی، توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) پارس‌آباد منتقل شدند.

مقدم در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به شرایط جاده و احتیاط بیشتر هنگام عبور از محورهای مواصلاتی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رفتارهای پرخطر، از وقوع حوادث ناگوار رانندگی پیشگیری کنند.