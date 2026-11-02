حجت الاسلام علی چراغی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری راهپیمایی شکوهمند یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همزمان با سراسر کشور در سطح این استان خبر داد.

به گفته وی، این مراسم با شعار محوری میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار در ۳۵ نقطه پرجمعیت استان ایلام برگزار خواهد شد.

وی افزود: این راهپیمایی در مرکز استان ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه هفته جاری از مسیر چهارراه رسالت مقابل سازمان جهاد کشاورزی آغاز و با طی مسیر خیابان آیت الله حیدری، میدان کشوری ، بلوار آزادی تا مصلی بزرگ شهر ایلام ادامه خواهد داشت.

به گفته‌ حجت الاسلام چراغی پور، سردار سرتیپ پاسدار سید صادق حسینی فرمانده سپاه امیرالمؤمنین ( ع ) استان در اجتماع شرکت کنندگان در مراسم سخنرانی خواهد کرد.

وی با تقدیر از حضور مستمر و تأثیرگذار اقشار مختلف مردم در صحنه های دفاع از حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه تجمعات و راهپیمایی های شبانه، از امت مرزدار و لحظه شناس استان جهت شرکت باشکوه در این راهپیمایی و در امتداد خونخواهی قائد شهید اسلام ، حمایت قاطعانه از مقام معظم رهبری و رزمندگان جان بر کف میهن دعوت کرد.