به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی مشاور زنان و خانواده شهردار تهران با اشاره به اهمیت محله به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بسترهای شکل‌گیری تعاملات اجتماعی و سرمایه اجتماعی اظهار کرد: تحقق مردم‌مداری و حکمرانی محله‌محور مستلزم فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر شهروندان در شناسایی و حل مسائل محلی است. در این میان، زنان و دختران با برخورداری از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و تخصصی می‌توانند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی و توسعه محلات ایفا کنند.

وی افزود: مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در سال‌های اخیر با تمرکز بر تقویت فعالیت‌های محله‌محور و اجتماع‌محور، تلاش کرده است زمینه شناسایی و توانمندسازی بانوان فعال اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی هر محله را فراهم کند. رویداد «ریحان شهر» نیز در همین راستا و با هدف حمایت از ابتکارات و فعالیت‌های مردمی در حوزه زنان و خانواده شکل گرفته است.

اردبیلی با بیان اینکه یکی از رویکردهای اصلی این رویداد، تبدیل ایده‌های خلاقانه به فعالیت‌های مؤثر و پایدار در محلات است، تصریح کرد: هدایت ایده‌های فعالان، هنرمندان و ایده‌پردازان برای پاسخ‌گویی به مسائل و چالش‌های حوزه زنان و خانواده، جلب مشارکت استارت‌آپ‌ها و گروه‌های خلاق، توسعه برنامه‌های فرهنگی، هنری و فراغتی و همچنین ترویج فرهنگ داوطلبی و همیاری‌های محلی از جمله اهداف این رویداد از زمان اجرا بوده است.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران ادامه داد: در «ریحان شهر» تلاش می‌کنیم ضمن شناسایی و اعتباربخشی به گروه‌های محلی فعال، زمینه شکل‌گیری گروه‌های همدل و همیار را فراهم کنیم تا فعالیت‌های مردمی با اتکا به ظرفیت‌های درون محله، امکان استمرار و اثرگذاری بیشتری داشته باشند. حمایت از ایده‌های نو برای ایجاد نشاط و همبستگی اجتماعی در محلات و تقویت فعالیت‌های فرهنگی، هنری و فراغتی با رویکرد اجتماع‌محور نیز از دیگر اهداف این رویداد است.

وی درباره محورهای فراخوان این رویداد گفت: علاقه‌مندان می‌توانند ایده‌ها و طرح‌های خود را در حوزه‌های توسعه فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری، نوآفرینی و فراغتی ارائه کنند. موضوعاتی همچون سلامت خانواده، تاب‌آوری در بحران‌ها، محیط زیست، فعالیت‌های هویتی و فرهنگی، هنرهای شهری و تعاملی، کسب‌وکارهای کوچک خانگی و خانوادگی، بازی‌ها و تفریحات گروهی و برنامه‌های ویژه مادر و کودک از جمله محورهای پیش‌بینی‌شده در این فراخوان است.

اردبیلی با دعوت از کنشگران اجتماعی، فعالان فرهنگی و هنری، هنرمندان، ایده‌پردازان، مراکز خلاق و نوآور، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، مساجد، مدارس، سراهای محلات و سایر تشکل‌های مردمی برای حضور در این رویداد خاطرنشان کرد: این فراخوان همچنین از فعالان حوزه بازی‌سازی، گروه‌های هنری و فراغتی، مسئولان خانه‌های زنان، خانواده و جمعیت محلات، کارگروه‌های مشورتی زنان و خانواده، اندیشکده‌ها، انجمن‌ها، مؤسسات تخصصی، کانون‌های محلی، هیئت‌های مذهبی، خیریه‌ها و گروه‌های جهادی فعال در شهر تهران دعوت به مشارکت می‌کند.

وی با اشاره به الزامات ارائه طرح‌ها اظهار کرد: طرح‌ها باید به‌صورت گروهی و با مشارکت حداقل سه نفر ارائه شوند و امکان جلب مشارکت و پایدارسازی فعالیت حداقل ۳۰ نفر از گروه هدف را فراهم کنند. همچنین برخورداری از اهداف مشخص، خروجی‌های قابل مشاهده، برنامه اجرایی دقیق و امکان استمرار فعالیت گروه‌های محلی پس از پایان اجرای طرح، از الزامات مورد توجه در بررسی طرح‌هاست.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در پایان با دعوت از علاقه‌مندان برای مشارکت در این رویداد گفت: متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به بروشور رویداد مراجعه کنند یا با دبیرخانه‌های اداره زنان و خانواده در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران و دبیرخانه مرکزی رویداد به شماره ۹۶۰۵۴۲۲۰ تماس بگیرند.