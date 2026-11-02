به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی خود اظهار داشت: تحولات در منطقه ما پرشتاب ادامه دارد،کانون تحولات غرب اسیا فلسطین اشغالی است، علت ناامنی در منطقه ما نیز رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: امروز بیش از ۱۰ نفر از فلسطینیان به شهادت رسیدند. در آستانه فصل سرما مشکلات آوارگان فلسطینی فاجعه بار است و حتی اجازه حضور کانکس را به مردم نمی‌دهند. با پدیده خطرناک عادی‌سازی جنایت و کشتار مواجه هستیم. اینکه فلسطینیان به یک عدد تبدیل شده‌اند نشان می دهد که جامعه جهانی مسئولیت در برابر این جنایات دارد و باید موضع اتخاذ کنند.

پنج انتصاب جدید در وزارت امور خارجه

وی با اشاره به انتصابات جدید، گفت: در سطح نمایندگی‌ها پنج انتصاب داشتیم که آقای شمسی‌زاده به عنوان سفیر جدید ایران در قبرس، زهرا ساعی سفیر جدید ایران در قرقیزستان، آقای ناظری سفیر جدید در ژاپن، آقای نجرآبادی در نیوزیلند انتخاب شدند.

بقائی در مورد میانجی‌گری قطر و نتیجه رایزنی ها، گفت: سفر معاون وزیرخاجه به دوحه برای تسهیل تعاملات میان ایران و قطر بود، گفتگوها ادامه دارد، موضوعات پیچیده هستند و گذر زمان هم با توجه به عملکرد زمان هم افزوده است. تبادل پیامها ادامه دارد، آمریکا باید تصمیم بگیرد؛ ما هر آنچه را لازم‌ بود در قالب معقول به طرف آمریکایی منعکس کردیم. وقتی از مطالبه صحبت می‌کنیم، لازمه اجرای آن بازگشت امنیت در منطقه است. اصرار ایران بر اینکه مطالباتش باید ابتدا اجرا شود. صرفا در راستای منافع ملی نیست بلکه یک نگاه معقول برای بازگشت امنیت به منطقه و تنگه هرمز است.

برای ما عملکرد آمریکا مهم است نه سبک نامه‌نگاری‌اش

سخنگوی وزارت خارجه درباره نامه جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به محسن رضایی، افزود: تفاوت در سبک نامه نگاری امر معمولی است، برای ما عملکرد آمریکا مهم است. تاکنون آمریکا نشان داده نه تنها ابتکاری ندارد بلکه ابتکارات دیپلماتیک را از بین می‌برد. آمریکا در ۲ سال گذشته فقط بر طبل جنگ کوبیده است، یا روندها را از بین برده یا روندی که محصول داد را تخریب کرد. روند اسلام آباد، مذاکره کننده ارشدش همین نگارنده نامه بود. با این اوصاف قطعا هر روندی را باید با احتیاط نگاه کرد. ایران ابتکار ۷ روزه را مطرح کرده است و دیدگاه‌های طرف مقابل را شنید. ملاحظات رد و بدل شد و کماکان پیشنهاد ما درباره این روند دیپلماتیک وجود دارد. توپ در زمین آمریکاست و مطالبات ما شفاف بیان شده است. تنگه هرمز نمی‌تواند باز شود مگر اینکه محاصره پایان یابد و مطالبات ایران رعایت شود، اگر شود می‌توان درباره ادامه روند صحبت کرد.



وی ادامه داد: درباره نامه اینکه جواب به چه شکلی باشد خود دبیر شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرند. از این حیث که دیپلماسی در جریان است باید بگویم مبنای مذاکرات همان طرح ۷ مرحله‌ای ایران است و فشرده شده و امکان آن طی ۲ روز وجود دارد. این نشان دهنده حسن نیت ایران است و همه اینها به آمریکا بستگی دارد.



بقائی در مورد ادعاها مبنی بر یهودی ستیزی در ایران گفت: اتهام یهودی ستیزی به ایران نمیچسبد و اساسا پدیده اروپایی است. یک اتهام کلیشه ای را مدام تکرار میکنند و رسانه های جمعی هم اینرا تکرار میکنند. در شهر یزد ما ۱۳ -۱۴ کلیسه یهودی وجود دارد و در سراسر ایران ۱۰۰ کلیسه یهودی وجود دارد. ماباید از اروپایی ها سوال کنیم که چه کردند که کلیساها را در پایتخت های اروپایی را با سیم خاردار بپوشانند . کشورهای اروپایی باید به خودشان بیایند.

سخنگوی وزارت خارجه درباره ترکیب هیات مذاکره کننده گفت: دراین باره تغییری نداریم، آقای رضایی توضیح دادند و شعام مدیریت می‌کند. همه در شعام نقش و جایگاه دارند، مذاکره کننده ما آقای قالیباف هستند. الحمدالله انسجام در بین تصمیم گیران وجود دارد و بی‌سابقه است.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد تهدید ترامپ برای حمله به تاسیسات هسته‌ای باقی مانده ایران گفت: ما حتما بیان می‌کنیم، حتما موارد نقض فاحش حقوق بشر را مستندسازی می‌کنیم، ولی به تجربه دریافته‌ایم که دنیا لب و دهن است. ما متاسفیم سازمان ملل و شورای حکام آژانس با چنین تهدیدهایی ساکت هستند. آمریکا حقیقتا بزرگترین تهدید علیه رژیم عدم اشاعه است. لفظ بیان تهدید علیه یک کشور خودش نوعی تشویق به نقض معاهده ان‌پی‌تی است. سایر کشورها ناظر رفتار آمریکا هستند. تهدیداتی که علیه ما می‌شود عزم ما را برای دفاع از خودمان جزم‌تر می‌کند.

آمریکا حقیقتا بزرگترین تهدید علیه رژیم عدم اشاعه است

سخنگوی وزارتخارجه در مورد تهدید ترامپ برای حمله به تاسیسات هسته‌ای باقی مانده ایران گفت: ما حتما بیان می‌کنیم، حتما موارد نقض فاحش حقوق بشر را مستندسازی می‌کنیم، ولی به تجربه دریافته‌ایم که دنیا لب و دهن است. ما متاسفیم سازمان ملل و شورای حکام آژانس با چنین تهدیدهایی ساکت هستند. آمریکا حقیقتا بزرگترین تهدید علیه رژیم عدم اشاعه است. لفظ بیان تهدید علیه یک کشور خودش نوعی تشویق به نقض معاهده ان‌پی‌تی است. سایر کشورها ناظر رفتار آمریکا هستند. تهدیداتی که علیه ما می‌شود عزم ما را برای دفاع از خودمان جزم‌تر می‌کند.

وی در مورد ادعاهای انور قرقاش مقام اماراتی تصریح کرد: اعتماد را ایران از بین نبرده است، خودکرده را تدبیر نیست و باید از رویکردهای غلط گذشته دست بردارند. ایران نمی‌تواند در استفاده از قلمرو کشورهای منطقه علیه خود ساکت بنشیند و پاسخی ندهد. متاسفانه برخی از این کشورها نه تنها مانع نشدند بلکه تشویق هم کردند. اعتماد نیازمند عملکرد دو سویه است. ما با هیچ کشوری در منطقه سر دشمنی نداریم و باور داریم کشورهای منطقه باید با هم همکاری کنند و انتظار داریم کشورها اجازه ندهند از خاکشان علیه ایران سوءاستفاده شود.

جامعه آمریکا از رفتار انگل‌وار مقامات این کشور خسته است



وی در واکنش به تهدیدهای آمریکا افزود: هر عملیات فریب دو طرف دارد، فریب دهنده و خورنده. ما فریب نمی‌خوریم، ما با اشراف به اینکه در این دو سال چه اتفاق افتاده است، همه چیز را در نظر داریم.در سطح هیات حاکمه آمریکا ممکن است صداهای متفاوت وجود داشته باشد، اما جامعه آمریکا از رفتار انگل‌وار مقامات این کشور خسته است. بنابراین خیلی دور از ذهن نیست کسانی در هیات حاکمه آمریکا وجود داشته باشند که بگویند آمریکا دارد ثروتش را وقف طرفی می‌کند که جز ارتکاب جنایت در منطقه ما کاری ندارد. با این اوصاف دیدگاه‌های مختلف را مدنظر داریم و عملکرد آمریکا برای ما مهم است. این ادعاهای ضد و نقیض جامعه جهانی را متحیر می‌کند که در آمریکا باید با چه کسی صحبت کرد؟ آیا همه راه‌ها به تل آویو ختم می‌شود؟ باید این را آمریکا پاسخ دهد.

محاصره خود بخشی از جنگ است؛ رد احتمال خروج اورانیوم از کشور

وی در مورد احتمال آغاز جنگ گفت: جنگ هم اکنون وجود دارد. محاصره خودش بخشی از جنگی است که علیه ایران وجود داشته است. حتما در هر وضعیتی باید برای همه سناریوها آماده بود.



بقایی در مورد احتمال خروج اورانیوم از کشور نیز گفت: خیر، موضوع خروج اورانیوم ۶۰ درصد غنی شده به کشور ثالث در مذاکرات دوحه مطرح نشده و موافقت هم نخواهیم کرد.

سخنگوی‌ دستگاه دیپلماسی درباره ادعاهای دولت کویت علیه اتباع ایرانی گفت: مطلقا این اتهامات مردود است. ما از دولت کویت می‌خواهیم آزار رساندن به اتباع خودش بابت همدلی با ایران را متوقف کند. اتهاماتی که علیه ایران مطرح شده هیچ مبنایی ندارد. ما قائل به اصل حسن همجواری هستیم.

وی در مورد برنامه وزارتخارجه برای احیای نشست های منطقه ای گفت: ما در سال گذشته از چند فرصت مهم استفاده کردیم از جمله نشست شانگهای. مدیرکل دوجانبه ذیربط سفرهایی به ترکیه و پاکستان داشتند، این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم. تحولات مرتبط باعث نشده با از اهمیت فرایندهای منطقه ای غافل شویم.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد سفر وزیر خارجه به ترکمنستان گفت: معاون اقتصادی وزیر و برخی دیگر از دستگاه‌های اقتصادی در این سفر حضور دارند. در سالهای اخیر روابط با همسایگان روزبه روز به بهبودی رفته است. در این سفر که دوجانبه است قرار است در زمینه اقتصادی و تجاری صحبت شود.

بقائی در مورد اظهارات صدراعظم آلمان و اینکه آیا اگر جنگی رخ دهد شاهد هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آلمان خواهیم بود، گفت: اولا کسانی که جنگ را بر ایران تحمیل کردند و به هر شکلی حمایت کردند نباید انتظار داشته باشند ایرانیان در دفاع از خودشان مماشات نشان دهند. طبق حقوق بین الملل هرطرفی که در تدارک و طراحی تجاوز نظامی علیه یک‌ کشور مشارکت کند یک خلاف بین المللی است و باید تبعاتش را بپذیرد.

در سطح تصمیم گیری همچنان عضو ان‌پی‌تی هستیم

بقائی درمورد خواست‌ها برای خروج از ان‌پی‌تی بیان کرد: طرف مقابل ناظر گفتگوها در فضای رسانه‌ای است. ما نیازی نیست درباره آنچه که در سطح گفتمان‌ها می‌گذرد برخورد تصنعی کنیم. مردم ما با توجه به اتفاقات 15 ساله اخیر یک سوال منطقی دارند؛ علی‌رغم همه تلاش‌های ایران برای اینکه نشان دهد برنامه‌اش صلح آمیز است، طرف مقابل به دنبال بهانه است. طرف مقابل صاحب فتوای منع تولید و استفاده از تسلیحات هسته‌ای را ترور کرده است. برنامه هسته‌ای ایران همیشه صلح آمیز بوده و هست. اینکه طرف مقابل مدام ادعای خطر ایران را بیان کند، به این بحث دامن زده که گویا خودشان را به خواب زده‌اند. این بحث واقعی است اما در سطح تصمیم گیری همچنان عضو ان‌پی‌تی هستیم و خودمان را مقید به تعهدات می‌دانیم.

تسلیم در قاموس ما نیست

وی در مورد تلاش آمریکا از طریق کشورهای میانجی برای مذاکره با ایران از طریق مشوق‌های اقتصادی و اینکه آیا پیشنهادی از سوی ریاض دریافت شده است، گفت: چنین چیزی نشنیدم؛ مسئله پیچیده‌تر از اینهاست.

وی در واکنش به خواسته آمریکا برای تسلیم ایران تصریح کرد: تسلیم در قاموس ما نیست. ایرانی‌ها فقط در برابر اراده خداوند تسلیم هستند، والسلام.

گروسی باید بدهی‌های خود به ایران را تسویه کند

بقائی در مورد بازرسی از تأسیسات ایران بیان کرد: ما به این مرحله نرسیده‌ایم. آقای گروسی خیلی به ایران بدهکار است و باید بدهی‌های قبلی را صاف کند و بعد درباره روندهای آینده صحبت کند. یک بدهی او این است که در برابر جنایت علیه ایران موضع نگرفت و با تهیه گزارش دوپهلو، به نوعی فضاسازی برای توجیه جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی کرد.

وی افزود: اعتبار آژانس متأسفانه از آن زمان مخدوش است و شخص مدیرکل مسئولیت مستقیم دارد. ما هم‌اکنون در حال مذاکره هستیم و باید شروط ایران اجرا شود و بعد درباره مراحل بعدی صحبت می‌کنیم.

آمریکا الفبای دیپلماسی را نمی‌داند

وی در مورد فشار آمریکا در نشست‌های بین‌المللی علیه ایران عنوان کرد: دلیلش این است که آمریکایی‌ها کلاً الفبای دیپلماسی را نمی‌دانند. دنیا دریافته است آمریکا به دلیل توسل بیش از حد به زور، دنبال این است که خواسته‌های خود را تأمین کند.

وی ادامه داد: همه می‌دانند ایجاد مشکل در تنگه هرمز دلیلش آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. این را نمی‌توان نادیده گرفت و برای همین در سطح بین‌المللی چنین واکنش‌هایی را شاهدیم.

صیانت از امنیت ملی و منافع ایران، اولویت ماست

بقائی در مورد انتخابات آمریکا گفت: ما از طریق تلویزیون دنبال می‌کنیم. فارغ از نتیجه انتخابات، آنچه برای ما مهم است صیانت از امنیت ملی و منافعمان است. مواجهه آمریکا یا شرارت آمریکا به بیش از ۷۰ سال قبل برمی‌گردد. ما رفت‌وآمدها را دیدیم، اما ترجیح می‌دهیم بر خودمان متمرکز باشیم.

هرگونه تعرض به ایران با واکنش پرقدرت مواجه خواهد شد

بقائی در مورد پاسخ ایران به حملات مجدد آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران گفت: هرگونه تعرض به ایران با واکنش پرقدرت و همه‌جانبه مواجه خواهد شد. اینکه چگونه باشد، تصمیمش بر عهده مدافعان ماست.

واردات گاز از کشورهای همسایه در دستور کار ایران است

وی در مورد واردات گاز و رایزنی با کشورهای همسایه گفت: این موضوع دستور کار ثابت ما با همسایگان است. این یکی از موضوعاتی است که در سفر عراقچی به ترکمنستان هم بحث خواهد شد.

تصمیم‌گیری درباره مذاکرات بر اساس منافع ملی انجام می‌شود

سخنگوی وزارت خارجه درباره زمان‌بندی مذاکرات گفت: تصمیم‌گیری درباره صیانت از منافع ملی را به هیچ چیزی در دنیا گره نمی‌زنیم. ما بر اساس اصول خود تصمیم می‌گیریم. برای ما دیپلماسی و دفاع، ابزاری برای تأمین منافع است و ما درباره نحوه، زمان و نحوه اجرای آن تصمیم می‌گیریم.

رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران، لازمه بازگشت امنیت به تنگه هرمز است

وی درباره خواست ایران برای رفع تحریم‌ها و پول‌های بلوکه‌شده افزود: ما نمی‌خواهیم چرخ را از نو ابداع کنیم. مذاکرات نباید منقطع و جدا دیده شود؛ مذاکراتی که به تفاهم اسلام‌آباد منجر شد. طرف‌ها همان هستند و مشکل همان است. مطالبات ما همان‌هایی است که آمریکا در اسلام‌آباد پذیرفت و بعد نقض کرد.

وی ادامه داد: آمریکا باید همه تحریم‌ها علیه ایران بعد از نقض تفاهم‌نامه را رفع کند، همچنین اموال و دارایی‌های ایران را آزاد کند. بعضاً سوءاستفاده می‌کنند که ایران پیش‌شرط گذاشته است. این‌ها پیش‌شرط نیست، این‌ها حقوقی است که از ما سلب شده و لازمه بازگشت امنیت به تنگه هرمز است. بعد از این می‌توان درباره مراحل بعدی صحبت کرد.

گفت‌وگوی عمان و چین برای حفظ ثبات منطقه مهم است

وی در مورد سفر سلطان عمان به چین گفت: حتماً تصمیم مبارکی است. عمان همواره در منطقه ما برای کمک به ایجاد صلح کمک کرده و ما متأسفیم که تلاش‌های عمان برای میانجیگری با قدرناشناسی آمریکا مواجه شد. حتماً گفت‌وگو بین عمان و چین به‌عنوان دو کشور مهم که منافع مشترک در حفظ و ثبات در منطقه دارند، اهمیت دارد.

رژیم صهیونیستی به دنبال تفرقه‌افکنی در منطقه است

وی در مورد اعزام سفیر از سوی رژیم اسرائیل به سومالی‌لند اظهار کرد: کوری عصاکش کور دگر شد. رژیم صهیونیستی خودش نامشروع است و طبیعتاً دنبال یارگیری و ایجاد تفرقه در بین کشورهای منطقه و اسلامی است.

وی افزود: از ابتدای این بحث هم سومالی اعتراض کرد و هم اتحادیه عرب و آفریقا. بسیاری از کشورهای جهان اعتراض کردند و می‌دانند این فرایند در راستای تخریب صلح در این منطقه است. باید مراقب بود فتنه‌انگیزی رژیم صهیونیستی بیشتر موجب تفرقه‌افکنی نشود.

ایران اقدامات دفاعی خود را متوجه کشورهای منطقه نمی‌کند

سخنگوی وزارت خارجه درباره تضمین کشورهای منطقه برای جلوگیری از سوءاستفاده از خاکشان گفت: کشورهای منطقه که از قلمروشان سوءاستفاده شده، در سطح موضع‌گیری گفتند چنین چیزی نبوده است و از ما گله کردند. ما تأکید کردیم نباید اقدامات دفاعی ایران را به‌عنوان حمله به خودشان تلقی کنند.

وی ادامه داد: آنها می‌گویند ما هیچ کنترلی بر پایگاه‌های آمریکا نداریم، پس باید بپذیرند که دفاع ما علیه خاک آنان نیست. برای ما مطلوب نیست اقدامات دفاعی را متوجه کشورهای منطقه کنیم، اما چه کنیم که از این پایگاه‌ها برای حمله و کشتار علیه ایران استفاده می‌شود و وظیفه ایران است برای دفع شرارت اقدام کند.

بقائی خاطرنشان کرد: در آینده امیدواریم طرف‌های متجاوز، اگر به دنبال تجاوز دیگر باشند، امکان استفاده از خاک همسایگان را پیدا نکنند؛ در غیر این صورت ایران مجبور به دفاع است.

آمریکا باید در رویکرد خود تجدیدنظر کند

بقائی در مورد احتمال مذاکرات پس از انتخابات آمریکا بیان کرد: اصل اختلاف ما به آمریکا بازنمی‌گردد. یک مشکل اساسی این است که آمریکا مدام به مذاکره پشت پا زده است و این هر گفت‌وگویی را دشوار می‌کند. هر تعاملی نیازمند حداقل اعتماد است و مطلقاً هیچ اعتمادی بین ایران و آمریکا وجود ندارد.

وی افزود: در رابطه با موضوعات، بحث اصلی این است که طرف مقابل حقوق بنیادین ایران را نقض کرده، تحریم اعمال کرده و محاصره وضع کرده است و این‌ها را باید رفع کند. این‌ها همه به آمریکا بستگی دارد و آمریکا باید در رویکردش تجدیدنظر کند.

بقائی ادامه داد: درباره بحث هسته‌ای ما به این مرحله نرسیده‌ایم و تا زمانی که مطالبات ایران اجرا نشود، امکان ورود به دیگر موضوعات نیست.

وی در پایان، در واکنش به تهدید نتانیاهو علیه موجودیت ایران و واکنش‌های جهانی گفت: اولاً در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی بدجور امتحان خودشان را پس داده‌اند. برخورد گزینشی حتماً تأسف‌بار است. اما خیال‌ها را راحت کنم؛ ایران نور است و بقای نور را خالق نور تضمین کرده است.