به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان البرز، دکتر « احمد مهدوی» روز دوشنبه اظهار کرد: این حادثه صبح امروز در تونل شماره یک جاده کندوان رخ داد که بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.



وی گفت: مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵، جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید مدنی منتقل شدند و پیکر متوفی نیز جهت سیر مراحل قانونی تحویل ماموران انتظامی حاضر در صحنه شد.

مهدوی افزود: با توجه به وقوع بیشتر تصادفات در ساعات رانندگان باید پیش از سفرهای جاده‌ای، استراحت کافی داشته باشند و از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی پرهیز کنند؛ همچنین رعایت سرعت مطمئنه و توجه به تابلوهای هشدار دهنده در محورهای کوهستانی و تونل‌ها امری ضروری است تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.