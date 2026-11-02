به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه بلژیکی «دی استاندارد» به نقل از منابع آگاه که نامشان فاش نشده است، گزارش داد که انتظار می‌رود بارت دی‌ویور، نخست‌وزیر این کشور امروز پس از ناکامی در دستیابی به توافق درباره بودجه کشور، استعفای خود را ارائه کند.

روزنامه «دی استاندارد» اعلام کرد که کاخ سلطنتی به این روزنامه تأیید کرده است که دی‌ویور ساعت ۹:۳۰ صبح به کاخ سلطنتی خواهد رفت تا استعفای خود را به پادشاه ارائه کند.

خبرگزاری بلومبرگ در این رابطه گزارش داد که احتمالا پادشاه، استعفای دی‌ویور را نپذیرد و در عوض از او بخواهد مذاکرات با دیگر احزاب عضو ائتلاف حاکم را ادامه دهد.

گفتنی است بارت دی‌ویور، نخست‌وزیر بلژیک، پیش‌تر تأکید کرده بود که دستیابی به توافق درباره بودجه تا روز پنجشنبه «ضروری» است.

صدها تن از جوانان بلژیک طی هفته جاری با حضور در خیابان ها به سیاست های ریاضتی و اصلاحات آموزشی در این کشور اعتراض کرده و خواهان افزایش حمایت های مالی از بخش آموزش و قدرت خرید و خدمات عمومی شدند. آنها از خشونت اعمال شده از سمت نیروهای پلیس نیز انتقاد کردند.

نیروهای امنیتی برای متفرق کردن این معترضان نیز از گازهای اشک آور و اسپری فلفل استفاده کردند. تجمع کنندگان در میدان البرتین مخالفت خود را با سیاست های دولت فدرال اعلام کردند. معترضان برخی موانع ایجاد شده توسط نیروهای امنیتی را در منطقه سن جیل به آتش کشیدند.