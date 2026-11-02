حسین رفیعی مجری و بازیگر که این روزها در سریال «کارآگاه علوی ۳» حضور دارد درباره بازی در این سریال به خبرنگار مهر بیان کرد: زمانی که اولین فصل این سریال ساخته و پخش می‌شد، من در ابتدای مسیر کاری‌ام بودم و همیشه دوست داشتم تجربه حضور در چنین مجموعه‌ای را داشته باشم. وقتی پیشنهاد بازی در فصل جدید به من داده شد، برایم اتفاقی هیجان‌انگیز بود و از اینکه به گروه اضافه می‌شدم.

وی درباره ویژگی‌های نقشی که در این مجموعه ایفا کرده است، توضیح داد: وقتی فیلمنامه را خواندم، متوجه شدم با شخصیتی روبه‌رو هستم که ویژگی‌های خاصی دارد و در گره‌ افکنی های یک قصه جنایی نقش ایفا می‌کند. بازی در چنین نقشی برایم تجربه‌ای تازه بود، به‌ویژه اینکه داستان در دوره‌ای تاریخی روایت می‌شود و باید با توجه به شرایط آن زمان، از پوشش و گریم گرفته تا نوع نگاه و رفتار شخصیت، خودم را به فضای قصه نزدیک می‌کردم.

این بازیگر با اشاره به همکاری با سیدجمال سید حاتمی کارگردان مجموعه، ادامه داد: پیش از این با او همکاری نداشتم، اما آثار تاریخی اش را دیده بودم. نگاه کارگردان به شخصیت برایم اهمیت داشت و تلاش کردم با توجه به درکی که از نقش داشتم و پیشنهادهایی که مطرح می‌شد، به تصویری نزدیک شوم که او از این شخصیت در ذهن داشت. در نهایت، قضاوت درباره نتیجه این تجربه بر عهده مخاطبان است.

حفظ لحن جدی نقش، چالش تازه رفیعی

رفیعی با اشاره به سال‌ها فعالیت در حوزه طنز و اجرا گفت: بازیگرانی که مدت زیادی در عرصه طنز فعالیت کرده‌اند، گاهی عادت دارند بخشی از نگاه و سلیقه خود را به متن اضافه کنند تا موقعیت‌ها بامزه‌تر شود. با این حال، در برخی نقش‌ها لازم است بازیگر به متن وفادار بماند و از اضافه کردن شوخی‌های شخصی پرهیز کند.

وی افزود: در «کارآگاه علوی ۳» نگاه کارگردان به نقش برایم اهمیت داشت. اگر در بخشی از کار احساس می‌کردم می‌توانم چیزی به شخصیت اضافه کنم، باز هم سعی می‌کردم به خواسته کارگردان و لحن مورد نظر او وفادار بمانم. همین موضوع برایم یک چالش تازه بود و از تجربه کردن آن لذت بردم.

رفیعی درباره نسبت شخصیت واقعی خود با نقش‌هایی که ایفا می‌کند، بیان کرد: من در هر شرایطی حسین رفیعی هستم؛ چه نقش یک مجرم را بازی کنم، چه نقش یک کودک یا مجری. با این حال، وقتی بازیگر نقشی را می‌پذیرد، باید به ویژگی‌های آن نزدیک شود و به شخصیت وفادار بماند. هر بازیگری بر اساس توانایی‌ها، تجربه‌ها و نگاه خودش نقش را پردازش می‌کند و به آن شکل می‌دهد.

وی با اشاره به تجربه‌هایش در اجرا افزود: اجرا و مجری‌گری از نظر من کاری بسیار دشوار است. مجری باید دایره واژگان گسترده، تسلط کلامی و توانایی مدیریت گفتگو داشته باشد و گاهی لازم است بدون متن و برنامه از پیش تعیین‌شده، یک برنامه طولانی را پیش ببرد. تجربه اجرا به من کمک کرده است تا در بازیگری نیز ارتباط بهتری با مخاطب برقرار کنم و نقش‌ها را دقیق‌تر ارائه دهم.

این بازیگر که در حوزه‌های مختلفی از جمله دوبله، رادیو، سینما، تلویزیون، تئاتر و اجرا فعالیت داشته است، درباره نگاه خود به هنر گفت: همیشه خودم را هنرجو می‌دانم و فکر می‌کنم هر کاری می‌تواند برایم کلاس درس و فرصتی برای یادگیری باشد. هنر دنیای گسترده‌ای است و دوست دارم در شاخه‌های مختلف آن تجربه کسب کنم. برای من، لذت آموختن و کار کردن در کنار هنرمندان دیگر، مهم‌تر از شهرت و حاشیه‌های آن است.

علاقه به نقش‌های جدی‌تر و تلخ در میانسالی

رفیعی با اشاره به تمایل خود برای تجربه نقش‌های متفاوت‌تر، گفت: این روزها به این فکر می‌کنم که شاید کمتر سراغ نقش‌های کاملاً طنز بروم و شخصیت‌های جدی‌تر و حتی تلخ را هم تجربه کنم. دوست دارم خودم را در موقعیت‌های تازه محک بزنم و ببینم در نقش‌هایی متفاوت از تجربه‌های گذشته‌ام چه توانایی‌هایی دارم.

بازیگر «کارآگاه علوی ۳» با اشاره به جذابیت قصه‌های جنایی و معمایی برای مخاطبان اظهار کرد: این نوع داستان‌ها معمولاً با راز، تعقیب‌وگریز و تلاش برای کشف هویت مجرم همراه‌ هستند و همین عناصر می‌توانند مخاطب را درگیر کنند. حتی در زندگی روزمره نیز مردم درباره اتفاقات جنایی و چگونگی وقوع آنها کنجکاو هستند و دوست دارند، بدانند ماجرا چگونه شکل گرفته و چه سرنوشتی پیدا کرده است.

وی ادامه داد: «کارآگاه علوی ۳» علاوه بر فضای پلیسی، در دوره‌ای تاریخی روایت می‌شود و طراحی لباس، خودروها و حال‌وهوای آن با آثار پلیسی معاصر تفاوت دارد. همین ویژگی‌ها می‌تواند تجربه متفاوتی برای مخاطب ایجاد کند.

رفیعی درباره تفاوت نقش خود در «کارآگاه علوی ۳» با شخصیت‌هایی که پیش‌تر بازی کرده است، گفت: بسیاری از مخاطبان من را با شخصیت‌های کودک و اجراهای برنامه «نیمرخ» به خاطر می‌آورند. در سال‌های ابتدایی فعالیت بازیگری‌ام نیز تجربه‌هایی داشتم که برایم چالش‌برانگیز بودند. ایفای نقش شخصیتی میانسال در «کارآگاه علوی ۳» با نقش‌هایی که در جوانی بازی کرده‌ام، تفاوت زیادی دارد و همین تفاوت، تجربه آن را برایم جذاب کرده است.

وی در پایان با بیان اینکه انتخاب نقش برایش به علاقه شخصی وابسته است، یادآور شد: راضی هستم که تا امروز توانسته‌ام در کارهایی حضور پیدا کنم که دوستشان داشته‌ام. وقتی نقشی را می‌پذیرم، با علاقه و تمام توانم برای اجرای آن تلاش می‌کنم. برای من، لذت بردن از فضای کار، معاشرت با همکاران و یاد گرفتن از آنها اهمیت زیادی دارد.