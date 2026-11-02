به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حشمت‌الله بستامی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای بیان کرد: مقتول برای انجام امورات شخصی به روشنایی در ۱۰ کیلومتری دهدز رفته بود که در مسیر بازگشت با یک خودرو زانتیای ایستاده کنار جاده مواجه شده که پس از گفت‌وگو و درگیری توسط سلاح گرم یکی از سرنشینان زانتیا مجروح می شود.

وی تصریح کرد: فرد مجروح پس از انتقال به بیمارستان و به رغم تلاش پزشکان جان باخت.

فرمانده انتظامی شهرستان ایذه بیان کرد: با اقدامات فنی و تخصصی، یک مظنون که مالک خودرو زانتیا بوده دستگیر شده و تحقیقات کماکان ادامه دارد و نتیجه اقدامات متعاقباً اعلام خواهد شد.