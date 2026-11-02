به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین شمس، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، امروز دوشنبه درباره آخرین وضعیت پرونده شهید هدایت‌الله دیده‌بان اعلام کرد که مردادماه امسال قرار نهایی دادسرا درباره اتهامات پنج متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری اهواز ارسال شد و اکنون در انتظار تعیین وقت رسیدگی است.شهید دیده‌بان، محیط‌بانی با ۱۵ سال سابقه خدمت بود که پنج روز پس از شهادتش، خواهرش نیز تاب فقدان برادر را نیاورد و بر اثر فشارهای روانی درگذشت.هر دو اتفاق در سال ۱۴۰۴ رخ داد. ماجرا از زمانی آغاز شد که این محیط‌بان پس از دریافت گزارشی از حضور شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده خائیز، عازم منطقه شد اما در مسیر جاده بهبهان به سد مارون، داخل خودروی سازمانی و بر اثر اصابت گلوله به سر به شهادت رسید.

این حادثه در حالی رخ داد که بر اساس محدودیت‌های موجود، مأموران محیط زیست تنها پس از هدف قرار گرفتن خود یا همکارانشان با تیراندازی، مجاز به استفاده از سلاح هستند. اصلاح این محدودیت‌ها پس از تأیید در دو کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، اکنون منتظر طرح و بررسی در صحن علنی است.