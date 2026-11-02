به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راهور استان قم اعلام کرد، یک دستگاه موتورسیکلت به‌دلیل استفاده از اگزوز غیراستاندارد و ایجاد آلودگی صوتی توقیف شده است.

بر اساس اعلام پلیس، نصب اگزوزهای دست‌ساز و غیراستاندارد، از جمله نمونه‌های موسوم به باکس‌دار و شکاری، موجب تولید صدای ناهنجار و برهم خوردن آسایش شهروندان می‌شود و تخلف به شمار می‌آید.

این اقدام در پی درخواست‌های مکرر شهروندان برای برخورد با رانندگانی انجام شده است که با رفتارهای خود آرامش معابر و نظم ترافیکی را مختل می‌کنند.

پلیس راهور استان قم اعلام کرده است موتورسیکلت توقیف‌شده تا اطلاع ثانوی در توقیف خواهد ماند و برخورد با متخلفانی که آرامش عمومی را برهم می‌زنند، با جدیت ادامه می‌یابد.

پلیس راهور استان قم با تأکید بر مسئولیت خود در حفظ نظم و امنیت ترافیکی، اعلام کرد با رفتارهای مخل آسایش عمومی و روان جامعه برخورد قاطع خواهد کرد.

ایجاد صدای ناهنجار با اگزوزهای غیراستاندارد تنها یک مزاحمت صوتی نیست و می‌تواند آرامش شهروندان و نظم معابر را تحت تأثیر قرار دهد.