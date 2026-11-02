به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید مردانی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در نقاط مختلف چهارباغ، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات تخصصی و استفاده از شگردهای پلیسی، دو سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی چهارباغ با اشاره به اعتراف متهمان به هفت فقره سرقت موتورسیکلت بیان کرد: متهمان با استفاده از یک دستگاه خودروی پراید در محدوده روستاهای شهرستان پرسه می‌زدند و پس از شناسایی موتورسیکلت‌ها، با معرفی خود به‌عنوان مأمور اقدام به سرقت می‌کردند.

مردانی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده و صدور قرار وثیقه روانه زندان شدند.