به گزارش خبرگزاری مهر، احسان مولوی ظهر پنج شنبه اظهار کرد: هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» پس از مراحل مقدماتی، استانی و نیمه‌نهایی به مرحله نهایی رسیده و رقابت‌های پایانی آن در روزهای ۱۶ تا ۱۹ آبان در استان همدان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان این دوره افزود: بیش از ۱۶ هزار نفر در قالب یک هزار و ۸۳۷ تیم در چهار بخش شامل خواهران زیر ۱۸ سال، خواهران ۱۸ تا ۳۵ سال، برادران زیر ۱۸ سال و برادران ۱۸ تا ۳۵ سال با یکدیگر رقابت کردند که در نهایت از هر بخش ۱۰ تیم به مرحله نهایی راه یافتند و در مجموع ۴۰ تیم در همدان به مصاف هم می‌روند.

مدیر فرهنگی و تولید محتوای ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به ویژگی‌های متمایز این دوره تصریح کرد: از دوره گذشته مسابقات «مدهامتان» به صورت تیمی برگزار می‌شود به این معنا که هر مسجد یک گروه قرآنی معرفی می‌کند و مساجد با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا در نهایت مسجدی که از ظرفیت و نیروهای مستعدتری برخوردار است، به عنوان مسجد برتر معرفی شود. در کنار معرفی مساجد برتر، نفرات و رشته‌های برتر نیز شناخته می‌شوند.

مولوی اضافه کرد: رشته‌های مسابقات متناسب با نیازهای قرآنی مساجد از جمله قرائت تحقیق، اذان، حفظ قرآن کریم و همچنین رشته‌های جدید هنری همچون کتابت آیات، نقاشی آیات و قصه‌گویی قرآنی در نظر گرفته شده تا در پویایی فعالیت‌های قرآنی مساجد نقش‌آفرینی کنند.

دبیر محتوایی هجدهمین دوره مسابقات «مدهامتان» با تاکید بر اینکه هدف اصلی این مسابقات تبدیل مساجد به پایگاه‌های قرآنی است، خاطرنشان کرد: این رویکرد در راستای اجرای تکالیف قانونی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب دنبال می‌شود چراکه برای تبدیل مسجد به پایگاه قرآن، نیروهای قرآنی باید در قالب یک گروه منسجم قرار گیرند و شرکت‌کنندگان علاوه بر رقابت تخصصی، موظف‌ هستند یک فعالیت کارگروهی قرآنی ارائه کنند که هماهنگی و کیفیت کار گروهی نیز در فرآیند داوری ارزیابی می‌شود.

وی در خصوص روند داوری این دوره نیز گفت: در مراحل نیمه‌نهایی و نهایی بیش از ۴۵ نفر از داوران طراز اول کشور با هماهنگی ستاد عالی مسابقات قرآن کریم، مسئولیت ارزیابی آثار و عملکرد شرکت‌کنندگان را بر عهده دارند.

مولوی در پایان شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی، فعال‌سازی ظرفیت‌های فرهنگی و قرآنی مساجد و تقویت فعالیت‌های جمعی در کانون‌های فرهنگی هنری را از مهم‌ترین اهداف برگزاری مسابقات «مدهامتان» برشمرد.