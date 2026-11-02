به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «جایگزین نوین شرعی برای کارمزد قرض‌الحسنه» به همت کارگروه بازارهای مالی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و با همکاری مؤسسه فقه اقتصادی طیبات برگزار می‌شود.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس نیاکان کازرونی، پژوهشگر فقه اقتصادی، به ارائه بحث خواهد پرداخت و آیت‌الله سید محمدتقی علوی فریدنی، رئیس شورای علمی گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، به نقد و بررسی مباحث مطرح‌شده می‌پردازد.

دبیری علمی این نشست را حسن عباس‌زاده، دبیر کارگروه بازارهای مالی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، برعهده دارد.

این نشست روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ در سالن اندیشه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار خواهد شد.