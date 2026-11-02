به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: هشتمین نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا ۱۴۰۵) با هدف توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت توان ساخت و تولید داخلی و گسترش همکاری‌های فناورانه میان صنایع، دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی و پژوهشی، از ۵ تا ۸ دی‌ماه ۱۴۰۵ در مجموعه نمایشگاهی ایران‌مال برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با محوریت دبیرخانه شورای عالی عتف و مشارکت وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های صنعتی برگزار خواهد شد و بستری برای شناسایی نیازهای فناورانه، معرفی ظرفیت‌های داخلی و توسعه همکاری‌های پژوهشی و صنعتی فراهم می‌کند.

در این رویداد، نیازهای واقعی و اولویت‌دار دستگاه‌های اجرایی و صنایع، مبنای شکل‌گیری همکاری‌های علمی و فناورانه قرار می‌گیرد تا دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند راهکارهای خود را متناسب با مسائل و چالش‌های موجود ارائه کنند.

رویکرد تقاضامحور نمایشگاه تستا، زمینه‌ساز هدفمند شدن سرمایه‌گذاری‌های پژوهشی، افزایش اثربخشی فعالیت‌های تحقیقاتی، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی برای تأمین نیازهای فناورانه کشور است. این رویکرد همچنین در راستای تأکید قانون برنامه هفتم پیشرفت بر حمایت از تحقیقات هدفمند و تقاضامحور قرار دارد.

تستا؛ نمایشگاهی با محوریت نیازهای واقعی صنعت

نمایشگاه تستا از جمله رویدادهای تقاضامحور کشور است که برخلاف نمایشگاه‌های متداول، به‌جای تمرکز بر عرضه محصولات، نیازها، چالش‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار سازمان‌ها و صنایع را معرفی می‌کند و زمینه تعامل مستقیم متقاضیان فناوری با دانشگاه‌ها، پژوهشگران، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم می‌سازد.

از جمله محورهای اصلی این نمایشگاه می‌توان به ارائه نیازهای فناورانه صنایع و دستگاه‌های اجرایی، برگزاری جلسات تخصصی و تجاری B۲B، تسهیل تناظریابی میان نیازها و توانمندی‌های فناورانه، برگزاری رویدادهای Reverse Pitch و حضور صندوق‌های تأمین مالی برای حمایت از تفاهم‌نامه‌ها و پروژه‌های مشترک اشاره کرد.

دعوت از دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت فعال در نمایشگاه

دعوت‌نامه‌هایی برای وزارتخانه‌ها ارسال شده است تا سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته خود را به شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای پژوهشی و فناورانه، فرصت‌های ساخت داخل و حضور مؤثر در نمایشگاه تستا هدایت کنند.

هشتمین نمایشگاه تستا ۱۴۰۵ فرصتی برای توسعه همکاری‌های علمی و صنعتی، تسریع در پاسخ‌گویی به نیازهای فناورانه کشور و تبدیل ظرفیت‌های علمی و پژوهشی به راهکارهای عملیاتی و محصولات مورد نیاز صنایع و دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.