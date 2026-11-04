به گزارش خبرگزاری مهر، خداکرم عباسی، عضو شورای اسلامی شهرکرد، در جلسه ۴۵۱ این شورا، بر توجه بیشتر شهرداری به ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد درآمدهای پایدار و استفاده بهینه از منابع و دارایی‌های شهری تأکید کرد.

عباسی با تأکید بر لزوم ورود شهرداری به بنگاه های اقتصادی اظهار کرد: علی‌رغم اینکه ورود نهادهای دولتی به بنگاه‌های اقتصادی اساساً غلط و زیان‌بار است، ولیکن شهرداری به‌عنوان یک نهاد خصولتی و خودگردان که منابع و درآمدهای خود را در راستای منافع شهروندان هزینه می‌کند، می‌ باید با برنامه‌ریزی اصولی و رعایت صرفه و صلاح شهر، در برخی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های درآمدزا حضور مؤثرتری داشته باشد تا از این طریق از درآمدهای پایدار و مولد بهره ببرد و از وابستگی به درآمدهای ناپایدار و غیرمولد، مثل تراکم‌فروشی و درآمدهای کمیسیون ماده ۱۰۰، رهایی یابد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرکرد در حوزه گردشگری و اقامت افزود: یکی از زمینه‌هایی که می‌توان در آن به سرمایه‌گذاری شهرداری توجه کرد، حوزه هتل‌داری و ایجاد مراکز اقامتی است. شهرکرد به‌عنوان مرکز استان، نیازمند امکانات مناسب برای پذیرایی از مهمانان و مسافران است و شهرداری می‌تواند با بررسی این ظرفیت، زمینه ایجاد مجموعه‌های اقامتی و بهره‌مندی شهر از درآمدهای حاصل از آن را فراهم کند.

عضو شورای اسلامی شهرکرد همچنین با اشاره به ظرفیت‌های شهرداری در حوزه ساخت‌وساز تصریح کرد: شهرداری می‌تواند با بهره‌گیری از توان فنی و مهندسی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، در اجرای پروژه‌های ساختمانی و آپارتمان‌سازی نقش فعال‌تری داشته باشد. چنین رویکردی می‌تواند ضمن افزایش ارزش دارایی‌های شهری، زمینه ایجاد فرصت‌های اقتصادی و درآمدزایی بیشتر را فراهم کند.

عباسی ادامه داد: مدیریت هدفمند املاک و سرمایه‌های شهرداری و هدایت آن‌ها به سمت فعالیت‌های مولد، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در تقویت بنیه اقتصادی مدیریت شهری مؤثر باشد. لازم است در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این دارایی‌ها، نگاه بلندمدت و توجه به میزان ارزش افزوده و منافع حاصل برای شهروندان مدنظر قرار گیرد.

وی همچنین بر اهمیت مدیریت به‌موقع منابع مالی شهرداری تأکید کرد و گفت: پیگیری منظم مطالبات و عوارض ساختمانی و تسریع در فرآیند وصول آن‌ها می‌تواند به حفظ ارزش درآمدهای شهرداری کمک کند و زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای اجرای پروژه‌ها و ارائه خدمات شهری را فراهم آورد.

عضو شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر لزوم شناسایی فرصت‌های اقتصادی شهر اظهار کرد: انتظار می‌رود شهرداری با بررسی ظرفیت‌های موجود، زمینه حضور هدفمند در حوزه‌هایی همچون هتل‌داری، ساخت‌وساز و ایجاد مراکز اقامتی را فراهم کند و پیشنهادهای خود را برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها به شورا ارائه دهد.

عباسی در پایان با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی در این زمینه خاطرنشان کرد: تدوین نقشه راهی روشن با اهداف و زمان‌بندی مشخص می‌تواند به مدیریت بهتر دارایی‌های شهرداری، افزایش درآمدهای پایدار و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های اقتصادی شهر کمک کند.