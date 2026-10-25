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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

تعیین تکلیف ۹۵ درصد پرونده‌های بازسازی منازل آسیب‌دیده تبریز در جنگ

تعیین تکلیف ۹۵ درصد پرونده‌های بازسازی منازل آسیب‌دیده تبریز در جنگ

تبریز- معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز از تعیین تکلیف ۹۵درصد پرونده‌های بازسازی منازل آسیب‌دیده در جنگ رمضان خبر داد و گفت: برای یک‌هزار و ۲۴۲پرونده، ۲۷ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نیکبخت صبح یکشنبه در سیصد و چهل و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با تشریح آخرین وضعیت بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در جنگ رمضان اظهار کرد: بخش عمده پرونده‌های مربوط به این واحدها تعیین تکلیف شده و بررسی پرونده‌هایی که هزینه بازسازی آن‌ها بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است، همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به ارزیابی یک‌هزار و ۲۴۲ پرونده افزود: در مجموع، ۲۷ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان برای این پرونده‌ها پرداخت شده و ۵۶ پرونده نیز در مرحله بررسی مجدد قرار دارد.

بازسازی ۹ واحد مسکونی در کوی شهید قره‌باغی

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در کوی شهید قره‌باغی بیان کرد: واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در این محدوده تخریب شده و عملیات آواربرداری نیز انجام گرفته است.

نیکبخت ادامه داد: برای احداث ۹ واحد مسکونی در این کوی، قراردادی به ارزش ۵۰ میلیارد تومان منعقد شده است و شهرداری تلاش می‌کند این واحدها و همچنین واحدهای آسیب‌دیده در محدوده منطقه ۲ شهرداری را تا پایان سال جاری تکمیل کند.

وی در ادامه به روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در برج ابریشم کوی نصر اشاره کرد و گفت: بازسازی واحدهای بلوک‌های A و B به پایان رسیده و عملیات اجرایی در بلوک‌های C و D به‌ترتیب ۷۰ و ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با بیان اینکه واحدهای مسکونی طبقه دهم این برج نیز در مراحل تکمیلی قرار دارند، افزود: هدف‌گذاری شهرداری، تکمیل بازسازی واحدهای آسیب‌دیده برج ابریشم طی دو ماه آینده است.

نیکبخت اعتبار اختصاص‌یافته برای ترمیم واحدهای این برج را ۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: شرکت خانه‌سازی پیش‌ساخته آذربایجان مجری این پروژه است.

اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری برای بازسازی

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به منابع مالی بازسازی منازل آسیب‌دیده در جنگ رمضان پرداخت و اظهار کرد: شهرداری تبریز ۱۳۰ میلیارد تومان از منابع خود را به این منظور اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: با وجود تخصیص پنج همت اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، تاکنون هیچ مبلغی از این محل به شهرداری تبریز پرداخت نشده است.

کد مطلب 6989165

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