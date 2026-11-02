به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان از دستگیری سارق حرفه‌ای محتویات خودرو و مشاعات ساختمانی و کشف ۲۳ فقره سرقت با تلاش مأموران کلانتری ۱۴ این شهرستان خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات داخل خودرو و اموال موجود در مشاعات ساختمانی در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۴، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی شگردهای ارتکاب سرقت و افزایش گشت‌زنی‌های هدفمند، موفق شدند یک سارق سابقه‌دار را حین انجام اقدامات مجرمانه شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کنند.

وی ادامه داد: متهم پس از انتقال به کلانتری و در مواجهه با مستندات و ادله پلیس، به ۲۳ فقره سرقت محتویات داخل خودرو و اموال مشاعات ساختمانی در سطح شهرستان بویراحمد اعتراف کرد.

سرهنگ گرجیان با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضائی، بر ضرورت رعایت توصیه‌های پیشگیرانه پلیس تأکید کرد و گفت: تجهیز ساختمان‌ها به دوربین‌های مداربسته، مراقبت از اموال مشترک و خودداری از نگهداری اشیای قیمتی در داخل خودرو می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع سرقت داشته باشد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.