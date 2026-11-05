به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی از شناسایی هویت عامل قتل در منطقه دشت‌روم شهرستان بویراحمد خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در منطقه دشت‌روم شهرستان بویراحمد که بنا بر بررسی‌های اولیه، ریشه در اختلافات ملکی داشته است، مأموران انتظامی بلافاصله پس از دریافت گزارش، در محل وقوع حادثه حاضر شدند.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی هویت عامل این جنایت شدند.

سردار صالحی با اشاره به ادامه تلاش‌ها برای دستگیری متهم تصریح کرد: اقدامات پلیسی برای شناسایی مخفیگاه و دستگیری عامل قتل با جدیت در دستور کار مأموران انتظامی استان قرار دارد و این تلاش‌ها تا دستگیری متهم ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: اطلاعات تکمیلی و جزئیات بیشتر این پرونده پس از تکمیل بررسی‌ها، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی پلیس استان به آگاهی عموم خواهد رسید.