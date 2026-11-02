به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش جوانشیر بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر ورود اتباع بیگانه به سطح شهرستان و در راستای اجرای طرح هجرت و جمع آوری اتباع غیرمجاز و غیرقانونی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان قرارگرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس امنیت عمومی، ۵ نفر تبعه غیرمجاز را در اتوبان پیامبر اعظم (ص) شناسایی و جمع آوری و طی هماهنگی های به عمل آمده، به کشوری خودشان بازگردانده خواهند شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چاراویماق در پایان از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و بکارگیری اتباع غیر مجاز، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.