به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت کارخانه‌های منطقه یورو در ماه اکتبر همچنان در مسیر رشد قرار داشت، اما افزایش هزینه انرژی و تشدید اختلالات زنجیره تأمین، هزینه‌های عملیاتی تولیدکنندگان را افزایش داده و فشار بر حاشیه سود صنایع را بیشتر کرده است.

بر اساس داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) مؤسسه اس‌اندپی گلوبال، شاخص تولید صنعتی منطقه یورو در اکتبر به ۵۲.۷ واحد رسید؛ درحالی‌که این شاخص در سپتامبر ۵۲.۹ واحد بود. با وجود کاهش محدود، رقم ثبت‌شده بالاتر از برآورد اولیه ۵۲.۴ واحدی قرار گرفت.

به نوشته رویترز، قرار گرفتن این شاخص بالاتر از مرز ۵۰ واحد نشان‌دهنده تداوم رشد فعالیت‌های تولیدی است، اما کاهش آن در مقایسه با ماه قبل از کند شدن آهنگ توسعه صنایع اروپا حکایت دارد.

یکی از مهم‌ترین تحولات گزارش اکتبر، افزایش هزینه‌های تولید بود. هزینه‌های عملیاتی کارخانه‌ها در این ماه با سریع‌ترین سرعت طی پنج ماه گذشته افزایش یافت؛ موضوعی که عمدتاً به رشد قیمت انرژی و تشدید مشکلات تأمین مواد اولیه و قطعات مربوط می‌شود.

افزایش هزینه‌ها باعث شد تولیدکنندگان برای جبران بخشی از فشارهای مالی، قیمت فروش محصولات خود را نیز افزایش دهند. بااین‌حال، افزایش قیمت فروش الزاماً به معنای حفظ حاشیه سود نیست؛ زیرا سرعت رشد هزینه نهاده‌های تولید و اختلال در تأمین مواد اولیه همچنان می‌تواند سودآوری بنگاه‌ها را محدود کند.

در بخش تقاضا نیز سفارش‌های جدید کارخانه‌ها با سرعت کمتری افزایش یافتند، هرچند سفارش‌های صادراتی بهترین عملکرد خود را طی بیش از چهار سال و نیم گذشته ثبت کردند. همچنین شاخص تولید کارخانه‌ها از ۵۳.۶ واحد در سپتامبر به ۵۲.۸ واحد در اکتبر کاهش یافت که پایین‌ترین سطح چهار ماه اخیر محسوب می‌شود.

از میان هشت اقتصاد منطقه یورو که در این بررسی مورد ارزیابی قرار گرفتند، شش کشور رشد فعالیت تولیدی را تجربه کردند و فرانسه و ایتالیا در زمره اقتصادهایی بودند که با انقباض فعالیت صنعتی مواجه شدند.

همچنین مشکلات زنجیره تأمین در ماه اکتبر تشدید شد و زمان تحویل مواد اولیه و سفارش‌ها به طولانی‌ترین سطح از ژوئن رسید. در واکنش به این شرایط، کارخانه‌ها خرید مواد اولیه را با سریع‌ترین سرعت طی نزدیک به چهار سال و نیم افزایش دادند و برای نخستین بار از دسامبر ۲۰۲۲ اقدام به افزایش موجودی انبار مواد اولیه کردند.

کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد کسب‌وکار در مؤسسه اس‌اندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس، با اشاره به افزایش هزینه نهاده‌های تولید اعلام کرد که رشد قیمت انرژی و مشکلات زنجیره تأمین، فشار بر هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی را تشدید کرده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی اروپا در نشست هفته گذشته نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان نشان می‌دهد انتظار افزایش مجدد نرخ بهره در ماه دسامبر وجود دارد.

به این ترتیب داده‌های اکتبر نشان می‌دهد رشد فعالیت صنعتی اروپا همچنان ادامه دارد، اما افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه و حمل‌ونقل می‌تواند در ماه‌های آینده به یکی از موانع اصلی حفظ سودآوری تولیدکنندگان تبدیل شود.