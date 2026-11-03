به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، وحید محمدکریمی، متخصص داخلی، فوق تخصص خون و سرطان بالغین گفت: توصیه ما ایجاد نگرانی نیست، بلکه توجه به‌ موقع است. در اکثر افراد، با اصلاح خواب، تغذیه، فعالیت بدنی و مدیریت استرس، این خستگی برطرف می‌شود. تنها در مواردی که خستگی طولانی و غیرقابل توجیه باشد، بررسی پزشکی لازم است تا علت دقیق آن مشخص شود.

وی افزود: خستگی طبیعی معمولاً با خواب کافی، استراحت و کاهش فشار کاری بهبود می‌یابد. اما اگر فردی با وجود خواب کافی و تغذیه مناسب، چند هفته متوالی احساس فرسودگی کند، صبح‌ها با خستگی از خواب بیدار شود و انرژی لازم برای انجام کارهای ساده روزمره را نداشته باشد، توصیه می‌شود جهت بررسی علت به پزشک مراجعه کند.

محمدکریمی با اشاره به اینکه اگر خستگی با رنگ‌پریدگی صورت و لب‌ها، تپش قلب، سرگیجه هنگام برخاستن، سردی دست و پا و تنگی نفس با فعالیت‌های سبک مانند بالا رفتن از پله‌ها همراه باشد، نیازمند بررسی شمارش کامل خون و ذخایراست، گفت: کم‌خونی فقر آهن و کمبود ویتامین B۱۲ از علل شایع خستگی هستند و در مراحل اولیه به‌راحتی قابل درمان‌اند.

وی ادامه داد: در برخی موارد، خستگی همراه با کبودی‌های خودبه‌خودی روی دست و پا، خونریزی طولانی لثه‌ها هنگام مسواک زدن، خون‌دماغ‌های مکرر و در بانوان، خونریزی‌های شدید و طولانی قاعدگی مشاهده می‌شود. این موارد نیازمند ارزیابی پزشکی است، هرچند در اغلب موارد علت آن‌ها اختلالات خوش‌خیم و قابل کنترل است.

محمدکریمی افزود: چنانچه خستگی طولانی‌مدت با تب بدون علت مشخص، عفونت‌های مکرر، بزرگ شدن غدد لنفاوی گردن و زیربغل، تعریق شدید شبانه و کاهش وزن ناخواسته در چند ماه اخیر همراه باشد، پزشک جهت اطمینان، بررسی‌های تخصصی‌تری را درخواست خواهد کرد.

به گفته وی، چنانچه احساس خستگی و بی‌حالی بیش از دو تا سه هفته ادامه یابد، با استراحت کافی بهبود پیدا نکند، فعالیت‌های شغلی و روزمره فرد را مختل کند، یا با علائم ذکر شده همراه باشد، توصیه می‌شود جهت بررسی علت و انجام ارزیابی‌های اولیه از جمله آزمایش خون، به پزشک مراجعه شود.

محمدکریمی در پایان خاطرنشان کرد: توجه به این نکته حائز اهمیت است که در اغلب موارد، علت خستگی و بی‌حالی موارد شایعی همچون استرس، اضطراب، افسردگی و فشارهای روحی و روانی، اختلالات خواب، تغذیه نامناسب، کم‌تحرکی، اختلالات تیروئید و کمبودهای تغذیه‌ای مانند کمبود آهن، ویتامین B۱۲ و ویتامین D است که همگی قابل درمان و کنترل هستند و تنها درصد اندکی از موارد به بررسی‌های تخصصی بیشتر نیاز پیدا می‌کنند. بنابراین توصیه می‌شود افراد بدون نگرانی و اضطراب، در زمان مناسب نسبت به بررسی علت خستگی اقدام کرده و ارزیابی آن را به پزشک معالج خود بسپارند.