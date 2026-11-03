به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسی صبح سه شنبه در آیین تحویل ۳۳ واحد مسکونی استیجاری در قالب طرح «آشیان» به زوج‌های جوان واجد شرایط در سیستان و بلوچستان گفت: در فاز نخست این واحدها با هدف حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و کاهش هزینه‌های تامین مسکن حداکثر به مدت پنج سال در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در اظهار کرد: طرح آشیان با هدف حمایت از زوج‌های جوان واقع در دهک‌های درآمدی یک تا ۶ طراحی شده و زوج‌هایی که حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواج آن‌ها نگذشته باشد می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: میزان اجاره‌بهای پرداختی متقاضیان بر اساس آزمون وسع و دهک‌بندی درآمدی تعیین می‌شود، به‌طوری‌که سهم پرداختی خانوارهای دهک‌های یک و ۲ معادل ۳۵ درصد، دهک‌های سه و چهار ۴۵ درصد و دهک‌های پنج و ۶ معادل ۵۵ درصد اجاره‌بهای کارشناسی روز خواهد بود.

پارسی با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل برای توسعه مسکن استیجاری بیان کرد: در چارچوب ماده هشت بسته مدیریت اجاره و برنامه سه‌ساله این اداره‌کل، احداث ۲ هزار و ۵۰ واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته که برای اجرای این برنامه در سالجاری، ۴۳ هکتار زمین با ظرفیت احداث یک‌هزار واحد تامین شده است که بزودی عملیات ساخت آنها آغاز می شود.