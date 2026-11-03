به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، با تشریح وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در حال حاضر بارش پراکنده باران در برخی محورهای استان‌های اردبیل، البرز، قم، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، تهران، قزوین، زنجان، کردستان، گیلان، مرکزی و مازندران گزارش شده است.

وی درباره وضعیت ترافیکی جاده‌ها نیز گفت: ترافیک در آزادراه قزوین-کرج در محدوده آبیک، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد، همچنین در آزادراه ساوه-تهران در حدفاصل نسیم‌شهر تا فیروزبهرام و محور شهریار-تهران در اکثر مقاطع نیمه‌سنگین است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به محورهای مسدود شریانی افزود: محور چالوس در مسیر رفت و برگشت و آزادراه تهران-شمال در مسیر شمال به جنوب مسدود است.

سرهنگ قلی‌نیا با تأکید بر ضرورت رعایت احتیاط در شرایط جوی ناپایدار از رانندگان خواست با توجه به لغزندگی سطح راه‌ها، سرعت مطمئنه را رعایت کنند، فاصله طولی با خودروی جلویی را افزایش دهند و از ترمزگیری و تغییر مسیر ناگهانی بپرهیزند. همچنین رانندگان پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مسیر اطلاع کسب کنند و از تردد در محورهای مسدود خودداری کنند.