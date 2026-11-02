به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر ملک‌زاده در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حراست از مرزهای آبی با انجام اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله‌ای بزرگ از کالاهای قاچاق مطلع شدند و موضوع را در دستور کار عملیاتی قرار دادند.

وی افزود: گشت‌های پایگاه دریابانی بندرعباس با هدایت مستقیم فرمانده پایگاه و پس از پایش حوزه استحفاظی خودروی مورد نظر را شناسایی و در عملیاتی ضربتی متوقف کردند.

جانشین مرزبانی استان هرمزگان، ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ۲ دستگاه آبگرمکن، ۲ عدد تاج ال‌سی‌دی گوشی، یک‌هزار و ۵۵۰ عدد چسب، ۲ دستگاه یخچال و یک‌هزار و ۲۶۹ قلم کالای ممنوعه و سایر اقلام قاچاق کشف و ضبط شد.

ملک‌زاده ارزش ریالی محموله کشف شده را ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و اقدامات قانونی در حال پیگیری است.