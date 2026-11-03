به گزارش خبرگزاری مهر، موزه سینمای ایران در ادامه همکاری با کانون کارگردانان سینمای ایران و در چارچوب برنامه «کلاسیک‌های کانون»، میزبان شبی برای بزرگداشت فریدون جیرانی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس سینمای ایران خواهد بود.

این برنامه روز شنبه ۱۶ آبان‌ ساعت ۱۷، با نمایش فیلم سینمایی «قرمز» در سالن سینماتوگراف موزه برگزار می‌شود.

«قرمز» با بازی هدیه تهرانی و محمدرضا فروتن، از جمله آثاری است که با روایت و پرداختی متفاوت، جایگاه ویژه‌ای در حافظه سینمای ایران پیدا کرده است.

در این برنامه، پس از نمایش فیلم، ابعاد مختلف سینمایی، روایی و مضمونی «قرمز» با حضور فریدون جیرانی مورد بررسی و گفتگو قرار خواهد گرفت.

طراحی پوستر این برنامه را بهزاد خورشیدی بر عهده داشته است.

حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.