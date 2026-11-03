به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن دیزل، در این مرحله، سه محصول شامل کامیونت فورس ۳.۸ تن دوگانه‌سوز با قیمت ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان، کامیون امپاور ۱۹ تن کمپرسی BD۳۰۰ با قیمت ۱۳ میلیارد و ۱۳۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و مینی‌بوس پگاسوس LX با قیمت ۱۴ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۷۹۱ هزار تومان عرضه می‌شوند.



بر اساس بخشنامه، فروش نقدی ۳ محصول تجاری این شرکت از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۲ آبان آغاز شده و تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ یا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت .



در این طرح، محصولات با قیمت قطعی و در رنگ سفید عرضه می‌شوند و موعد تحویل تمامی خودروها ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تعیین شده است.



بر اساس بخشنامه، قیمت کامیون امپاور کمپرسی مدل ۱۴۰۴ با احتساب ۳ درصد افت مدل نسبت به قیمت پایه محاسبه شده است و ثبت‌نام از طریق عاملیت‌های مجاز بهمن‌دیزل در سطح کشور انجام می‌شود.