به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن دیزل، در این مرحله، سه محصول شامل کامیونت فورس ۳.۸ تن دوگانهسوز با قیمت ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان، کامیون امپاور ۱۹ تن کمپرسی BD۳۰۰ با قیمت ۱۳ میلیارد و ۱۳۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و مینیبوس پگاسوس LX با قیمت ۱۴ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۷۹۱ هزار تومان عرضه میشوند.
بر اساس بخشنامه، فروش نقدی ۳ محصول تجاری این شرکت از ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه ۱۲ آبان آغاز شده و تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ یا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت .
در این طرح، محصولات با قیمت قطعی و در رنگ سفید عرضه میشوند و موعد تحویل تمامی خودروها ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تعیین شده است.
بر اساس بخشنامه، قیمت کامیون امپاور کمپرسی مدل ۱۴۰۴ با احتساب ۳ درصد افت مدل نسبت به قیمت پایه محاسبه شده است و ثبتنام از طریق عاملیتهای مجاز بهمندیزل در سطح کشور انجام میشود.
شرکت بهمندیزل شرایط فروش نقدی ۳ محصول خود شامل کامیونت فورس دوگانهسوز، کامیون امپاور کمپرسی و مینیبوس پگاسوس LX را ویژه آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن دیزل، در این مرحله، سه محصول شامل کامیونت فورس ۳.۸ تن دوگانهسوز با قیمت ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان، کامیون امپاور ۱۹ تن کمپرسی BD۳۰۰ با قیمت ۱۳ میلیارد و ۱۳۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و مینیبوس پگاسوس LX با قیمت ۱۴ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۷۹۱ هزار تومان عرضه میشوند.
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